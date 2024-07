Roma alle prese con blackout a ripetizione: l’incubo condizionatori e caldo torrido

Manca la corrente a Roma, con blackout che da giorni colpiscono diverse zone della città, gettando nel buio e nel disagio migliaia di residenti. Le segnalazioni di interruzioni di corrente si moltiplicano da inizio luglio, soprattutto nelle ore notturne, quando l’utilizzo dei condizionatori raggiunge il suo picco.

Le zone più colpite sono quelle dove la densità di popolazione è maggiore, come Torpignattara, Colli Aniene, Villa Gordiani, Pigneto, Prenestino e Monteverde.

I blackout, che si verificano a macchia di leopardo, possono durare anche diverse ore, creando non pochi disagi agli abitanti, impossibilitati a utilizzare elettrodomestici e altri dispositivi.

“Con questi blackout rischiamo di buttare il cibo nei freezer, veramente assurdo tutto questo!”, tuona Maria una nostra lettrice interpellata dalla nostra Redazione, che vive in zona Monteverde.

La causa di questi blackout è da ricercarsi nell’eccessivo consumo di energia elettrica, dovuto alle alte temperature e al conseguente utilizzo massiccio di condizionatori.

Le reti elettriche, già sottoposte a stress per il caldo torrido, non riescono a reggere la domanda di picco, causando sovraccarichi e interruzioni di corrente.

Un problema simile si era già verificato lo scorso anno, sempre nel periodo estivo, e Areti, la società di distribuzione elettrica, aveva già lanciato l’allarme, invitando i cittadini a un uso consapevole dei condizionatori per evitare sovraccarichi di rete.

Cosa si può fare per evitare i blackout?

Utilizzare i condizionatori con moderazione , impostando una temperatura non troppo bassa e spegnendoli quando si esce di casa o quando non sono necessari.

, impostando una temperatura non troppo bassa e spegnendoli quando si esce di casa o quando non sono necessari. Preferire l’utilizzo di ventilatori al posto dei condizionatori, quando possibile.

al posto dei condizionatori, quando possibile. Scollegare gli elettrodomestici non in uso per ridurre i consumi energetici.

per ridurre i consumi energetici. Effettuare regolari controlli di manutenzione sugli impianti elettrici per garantirne l’efficienza.

Insomma l’emergenza caldo non può essere sottovalutata, e le sue conseguenze, come i blackout, richiedono un impegno comune da parte di cittadini, istituzioni e aziende per trovare soluzioni concrete e durature.

