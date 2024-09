Maxi controlli in zona Termini, 4 arresti, 10 denunce e diversi sequestri di droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono scesi in campo con determinazione per garantire una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini. I controlli, effettuati senza sosta, hanno preso piede soprattutto nelle aree di Termini e dell’Esquilino, luoghi storicamente critici per la capitale.

Nella giornata di ieri, una straordinaria operazione di controllo ha visto il dispiegamento di circa 130 Carabinieri, supportati da unità cinofile, un elicottero, e i reparti specializzati dell’Arma, come i Nas e il Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Questa azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, si inquadra nelle direttive del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mirate a combattere illegalità e degrado urbano.

Il bilancio dell’operazione parla chiaro: quattro persone arrestate e dieci denunciate. Tra gli arresti, spicca quello di un cittadino gambiano di 24 anni, trovato in possesso di ben 19 pasticche di ecstasy, mentre un altro uomo di 49 anni, sempre del Gambia, è stato sorpreso mentre cedeva crack a un giovane.

Ma non è finita qui: un cileno di 41 anni, già noto per borseggio, è finito in manette per aver violato un’ordinanza di custodia cautelare, e un romeno di 37 anni è stato arrestato per aver aggredito un addetto alla vigilanza dopo aver rubato merce in un negozio.

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno anche effettuato controlli in un ristorante di piazza Vittorio Emanuele II, sanzionando il titolare per la presenza di un lavoratore irregolare, con immediata sospensione dell’attività.

Ma l’azione dei Carabinieri non si è fermata qui. Tra le dieci persone denunciate, troviamo un egiziano di 19 anni, trovato con un coltello, e un cittadino marocchino che ha tentato di rubare un profumo in un negozio.

Sono state imposte sanzioni amministrative a diverse persone per la violazione di normative legate alla sicurezza e per la vendita abusiva di alimenti, con il sequestro di circa 30 kg di cibo e 48 bottiglie di bevande.

In totale, sono stati controllati ben 580 individui e 230 veicoli, contribuendo a ripristinare la legalità e a contrastare i fenomeni di degrado che affliggono la Capitale.

In piazza dei Cinquecento, insieme all’AMA, è stata effettuata una sanificazione dell’area, rimuovendo rifiuti e giacigli improvvisati, restituendo così decoro a uno dei punti nevralgici della città.

I Carabinieri annunciano che i servizi di controllo continueranno nei prossimi giorni, sempre con lo stesso obiettivo: prevenire e contrastare la criminalità e il degrado urbano, affinché i cittadini possano vivere Roma in un clima di sicurezza e tranquillità.

