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Maxi incendio a Fidene, nube di fumo visibile in diverse zone della città. Il fumo invade la ferrovia

Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Ares 118, e Protezione Civile sul posto. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento

Marco Rollero - 30 Giugno 2026

Un mezzogiorno di fuoco e paura nel quadrante nord della Capitale. Poco prima delle 13:00 di oggi, martedì 30 giugno 2026, un vasto incendio è esploso nel cuore del quartiere di Fidene, originandosi nei pressi di via Radicofani.

Nel giro di pochi minuti, una colonna di fumo nero, densa e altissima, si è sollevata nel cielo, risultando visibile da chilometri di distanza e gettando nell’allarme i residenti di diversi quartieri limitrofi.

Le fiamme hanno trovato terreno fertile nella fitta vegetazione secca e, purtroppo, in diversi cumuli di rifiuti abbandonati nell’area, propagandosi rapidamente su più fronti e minacciando le zone abitate circostanti.

Treni nel mirino del fumo e soccorsi in massa

La situazione più critica, oltre alla vicinanza con alcune strade del quartiere, si è registrata lungo la vicina linea ferroviaria.

La spessa coltre di fumo nero ha letteralmente invaso i binari, azzerando la visibilità e costringendo i tecnici a un monitoraggio d’emergenza della circolazione dei treni per motivi di sicurezza.

L’allarme ha fatto scattare una massiccia mobilitazione dei soccorsi:

Vigili del Fuoco: schierati con diverse squadre a terra per tentare di perimetrare il rogo e avviare le delicate operazioni di spegnimento e bonifica.

Polizia di Stato: impegnata a isolare l’area di via Radicofani e a deviare il traffico veicolare, andato rapidamente in tilt.

Protezione Civile: sul posto con i volontari per supportare i pompieri con le autobotti di rifornimento idrico.

Ares 118: presente con le ambulanze posizionate in modalità precauzionale per eventuali intossicazioni da fumo.

Nessun ferito, indagini sulle cause

Fortunatamente, stando ai primi riscontri delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine, al momento non si registrano feriti o intossicati tra i residenti.

Saranno i rilievi effettuati nelle prossime ore a stabilire cosa abbia innescato il rogo che, nel giro di poco tempo, ha trasformato il cielo di Fidene in una densa cortina di fumo visibile a chilometri di distanza.

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