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Maxi incendio a Massimina, fumo e fiamme adiacente alle abitazioni: mobilitati vigili del fuoco e Protezione Civile

Un enorme rogo si è sviluppato intorno alle 12.30 a pochi metri dai complessi residenziali. Sul posto pompieri, Protezione Civile e caschi bianchi

Giordano Rossi - 7 Agosto 2026

Un primo pomeriggio d’inferno e la paura concreta che le fiamme potessero divorare i complessi residenziali adiacenti.

Un vasto e violento incendio di sterpaglie si è sviluppato poco prima delle 12.30 di oggi, venerdì 7 agosto 2026, in via Paolo Pericoli, nella zona di Massimina, alla periferia ovest della Capitale.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dai residenti terrorizzati dal denso e alto fumo nero che in pochissimi minuti ha avvolto l’intero quadrante, rendendo l’aria irrespirabile e minacciando diverse abitazioni private e palazzine situate a ridosso dell’area verde.

Foto Meteo Lazio

Schierati i soccorsi, fiamme ancora attive

La Sala Operativa ha inviato sul posto un ingente dispositivo di soccorso: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro con i moduli antincendio per contenere il fronte del fuoco ed evitarne il propagarsi verso le strutture abitative.

Insieme a loro stanno operando le campagnole della Protezione Civile e le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nella gestione dell’emergenza viaria e nella chiusura di eventuali tratti di strada a rischio.

Data la gravità della situazione e la velocità con cui il rogo si sta alimentando a causa del caldo afoso e del vento, le autorità presenti stanno valutando l’invio e l’impiego di un mezzo aereo (elicottero o Canadair) per effettuare sganci d’acqua dall’alto nei punti più impervi e critici.

L’intervento è tuttora in pieno svolgimento.

Articolo in aggiornamento….

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