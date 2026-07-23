Maxi incendio tra Castel Malnome e Muratella: distrutto un impianto industriale

Un pomeriggio di puro terrore alle porte della Capitale, dove un violento incendio scoppiato intorno alle 14.50 ha devastato l’area di Castel Malnome, espandendosi a ritmi vertiginosi verso la zona della Muratella.

Il rogo, partito all’altezza di via Aurano nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, ha trasformato la zona industriale e agricola del quadrante ovest in una vera e propria trappola di fumo e fiamme.

L’incendio ha spazzato via l’impianto industriale Eurobeton, incenerendo in pochi minuti capannoni, strutture operative e macchinari di cantiere.

All’interno della cava si sono vissuti momenti di forte apprensione a causa delle continue ed echeggianti esplosioni di bombole di gas investite dal fuoco.

Case minacciate dalle fiamme in via Lecchi

Con il passare dei minuti, spinto dalle raffiche di vento, il fronte del fuoco si è minacciosamente allungato verso i centri abitati vicini, arrivando a lambire direttamente i complessi residenziali di via Gian Antonio Lecchi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza.

Di fronte al fumo denso e all’avanzare repentino delle fiamme a ridosso degli stabili, i soccorritori hanno invitato a titolo precauzionale diverse famiglie ad abbandonare e evacuare immediatamente le proprie abitazioni.

Danni ingenti al comparto agricolo: soccorsi gli animali

Oltre all’impianto industriale e alle abitazioni, il rogo ha colpito duramente il tessuto agricolo della zona. Le fiamme si sono propagate all’interno delle aziende della vallata, mandando in fumo quintali di riserve di fieno e minacciando direttamente le stalle.

I proprietari dei fondi e i soccorritori hanno avviato una corsa contro il tempo per evacuare e mettere in salvo tutti gli animali dai locali invasi dal fumo, mentre le pattuglie delle forze dell’ordine presidiano le strade d’accesso per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso.

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