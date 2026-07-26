Maxi incendio tra la Laurentina e il GRA: vegetazione in fiamme, fumo denso e traffico in tilt

Un’altra domenica di passione sul fronte degli incendi per la Capitale, tra il caldo estivo e il vento che soffia forte da questa mattina.

Intorno alle 13:15 di oggi, 26 luglio, un vasto rogo si è sviluppato nell’area compresa tra via Laurentina e lo svincolo 25 del Grande Raccordo Anulare, trasformando un’ampia distesa di campi e vegetazione incolta in una lingua di fuoco a ridosso delle arterie stradali.

A fare da innesco sono state le sterpaglie secche che ricoprono i terreni della zona. Alimentate dalle raffiche di vento, le fiamme hanno preso quota in una manciata di minuti, divorando ettari di macchia e spingendo verso il cielo una spessa colonna di fumo scuro, chiaramente avvistata da molti quartieri di Roma sud, dall’Eur fino alla Cecchignola.

Paura sulle corsie

I momenti di maggiore apprensione si sono vissuti proprio lungo le corsie del Raccordo e sulla direttrice della Laurentina. Il fumo denso si è riversato direttamente sulle carreggiate, azzerando quasi del tutto la visibilità e costringendo centinaia di automobilisti a frenate brusche e manovre d’emergenza.

«A un certo punto si è oscurato il cielo, siamo stati avvolti da una nuvola Nera e irrespirabile. Non si vedeva più a due metri di distanza.» Marco T., automobilista diretto verso Ostia.

La circolazione nell’intero quadrante è andata rapidamente in tilt, con code chilometriche sorte in entrambe le direzioni di marcia e l’aria resa pesante dal pulviscolo e dalla cenere.

La mobilitazione dei soccorsi

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato diverse squadre supportate da alcune autobotti per proteggere le infrastrutture e le abitazioni più vicine.

Insieme ai caschi rossi sono operativi i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle manovre di spegnimento e nel contenimento dei focolai laterali spinti dal vento.

A gestire la complessa situazione viabilistica sono giunte le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e delle forze dell’ordine, al lavoro per incanalare il flusso dei veicoli, chiudere i tratti più esposti al fumo e garantire ai mezzi di soccorso lo spazio necessario per completare le operazioni di bonifica.

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