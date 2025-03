Maxi operazione dei Carabinieri a Monterotondo: arresti per spaccio, denunce e raffica di sanzioni

Un fine settimana di controlli serrati ha visto i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo impegnati in un’operazione straordinaria contro ogni forma di illegalità. Un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione di reati, che ha portato a numerosi risultati: due arresti per spaccio, diverse denunce e oltre 5.000 euro di multe.

Le pattuglie dell’Arma hanno battuto il territorio nell’arco serale e notturno, monitorando strade, piazze e zone sensibili. Ed è proprio nel cuore della notte che i militari hanno sorpreso due giovani intenti a spacciare droga.

Il primo, un 33enne gambiano, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa, è stato trovato nei pressi della propria abitazione mentre tentava di occultare della sostanza stupefacente.

Bloccato immediatamente, è stato trovato in possesso di un grammo di eroina suddiviso in tre dosi e 150 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Quasi in contemporanea, a pochi chilometri di distanza, un’altra pattuglia ha fermato un’autovettura sospetta. Alla guida c’era un 21enne romano, che alla vista dei Carabinieri ha mostrato segni di nervosismo. La perquisizione ha svelato il motivo: nel veicolo erano nascosti oltre 20 grammi di cocaina, suddivisi in 30 dosi pronte per la vendita.

Il giovane ha provato a giustificarsi raccontando di aver perso il lavoro e di trovarsi in difficoltà economica, ma ciò non gli ha evitato l’arresto.

Su disposizione della Procura di Tivoli, entrambi i pusher sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa della convalida prevista per il 1° marzo. Per il 33enne gambiano è stata inoltre confermata la misura cautelare già in atto.

Ma i controlli non si sono fermati qui. Durante il servizio, tre uomini di 19, 42 e 43 anni sono stati sorpresi alla guida e denunciati per diversi reati.

Il più giovane, un 19enne albanese, è stato trovato con un coltello a serramanico di 22 centimetri, mentre il 43enne italiano ne aveva uno di 20 centimetri.

Entrambi dovranno rispondere del porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il 42enne, invece, fermato alla guida della propria auto, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test, incorrendo così nella denuncia prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada.

L’operazione ha portato anche al sequestro di droga destinata al consumo personale. Quindici persone, tra cui due minorenni, sono state fermate con piccole quantità di stupefacenti e segnalate alla Prefettura. In totale, i Carabinieri hanno sequestrato 28 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

Complessivamente, oltre 210 persone e 150 veicoli sono stati controllati nel corso dell’operazione, con sanzioni per più di 5.000 euro e sette patenti ritirate.

Tra queste, una è stata sospesa in base al nuovo Codice della Strada, entrato in vigore di recente, per un conducente sorpreso a usare il cellulare alla guida.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo per garantire la sicurezza del territorio, contrastando il crimine e assicurando maggiore tranquillità ai cittadini.

