Meleo-Della Casa (M5s): “Centro culturale Settecamini, Umberti si intesta meriti non suoi”

“Il Presidente del Municipio IV ha annunciato con un comunicato trionfalistico l’avvio dei lavori al centro culturale di Settecamini, vantandosi di un cambio di passo rispetto alla nostra amministrazione. Vogliamo rispondere con i fatti.

Il centro culturale di Settecamini è stato chiuso durante il mandato M5S perché non era rispondente ai requisiti urbanistici e di sicurezza. Queste condizioni sono state ignorate per anni dalle Giunte a guida Pd finché noi non abbiamo individuato le criticità, stanziato i fondi, bandito la gara e affidato le opere.

Oggi i lavori, bloccati da chi governa ormai da un anno, stanno riprendendo vigore solo perché tutte le procedure erano già state espletate, come è possibile leggere sui documenti ufficiali; non certo per meriti dell’amministrazione Umberti.

Anziché intestarsi risultati non suoi, la nuova Giunta spieghi come ha potuto mettere a rischio l’incolumità dei cittadini fino al 2016, facendo finta di non vedere, e perché ha aspettato 12 mesi di mandato per far ripartire il cantiere”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5s, e Roberta Della Casa, capogruppo M5s al Municipio IV.