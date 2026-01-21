Mercati del V municipio: Casilino 23

Continua il nostro tour nei mercati rionali. Dopo quello di Villa Gordiani, il 19 gennaio 2026 è stata la volta del mercato Casilino 23 (come un tempo si chiamava il quartiere che lo ospita; oggi denominato Villa De Sanctis) ed è uno di quelli aderenti al gruppo dei “Mercati d’Autore” presenti nel municipio V.

Un mercato a misura del quartiere di Villa De Sanctis, incastonato tra via Francesco Ferraironi e via Romolo Balzani e largo S. Gerardo Maiella.

È dotato di un ottimo Bar, di una serie di esercizi con prodotti di qualità, un CAF e una attività specializzata nella ristorazione in catering.

Il mercato è anche attrezzato con tavoli e panche per intrattenere gli utenti che desiderano consumare una colazione, un pasto o leggere uno dei libri esposti proprio davanti al box della libreria.

L’intervista a Massimo Iasevoli

Abbiamo approfittato dell’occasione anche per fare una breve intervista al presidente dell’AGS Massimo Iasevoli che gestisce tra l’altro un fornitissimo banco di pizzicheria con prodotti regionali e nazionali di alta qualità.

Massimo è uno di quelli che da anni si batte per un Mercato sempre più accogliente e in grado di ospitare iniziative aperte al quartiere.

Purtroppo, e lo dice nell’intervista che ci ha rilasciato, “abbiamo” un difficile rapporto con il V municipio e in particolare con la UOT per quanto riguarda lavori di manutenzione, “ma non abbiamo fondi” è la litania che ci viene ripetuta da anni.

Anche il presidente Iasevoli rimarca – ed è cosi anche negli altri mercati – la necessità della revisione nelle percentuali delle Tabelle merceologiche ad iniziare da quelle artigianali che potrebbero dare quella linfa vitale necessaria a difendere le strutture rionali nell’impari battaglia con la grande distribuzione e la vendita online.

Anche in questo caso emerge la poca intraprendenza e coraggio da parte del Municipio e si confida molto nel costituendo Ufficio di scopo sui Mercati voluto e istituito dal Sindaco Roberto Gualtieri attraverso una delibera del 12 agosto 2025.

Ma, a tutt’oggi, purtroppo ancora non se ne conosce il percorso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.