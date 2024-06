Mercato della medicina estetica in crescita in Italia

Medicina estetica in crescita è quanto riporta il 45° Congresso SIME 2024, svoltosi a Roma nel mese di maggio. Il congresso “Immagine, Etica e Scienza”, oltre a trattare novità scientifiche nel campo della medicina estetica, ha mostrato dati con un trend in aumento in Italia per tutte l’età, compreso quello riguardante giovani e giovanissimi.

Sebbene il mercato internazionale sia dominato dagli Usa (5,3 milioni di procedure di medicina estetica effettuate nel 2021), l’Italia è il Paese con il maggior numero di procedure di medicina estetica in rapporto al numero di abitanti.

Normalizzazione e accettazione sociale della medicina estetica

Alla base del successo e del crescente interesse vi è la ‘normalizzazione’ e l’accettazione sociale della cura. Finalità della

medicina estetica è educare i pazienti ad un corretto utilizzo della medicina estetica con funzione preventiva e correttiva.

Il ruolo della SIME nella comunicazione con i pazienti

Da alcuni anni la Società Italiana di Medicina Estetica si è impegnata in un percorso di comunicazione più diretto indirizzato ai pazienti.

“Comunicare con i pazienti è un obiettivo che la SIME, società italiana di medicina estetica, persegue ormai da anni – precisa il presidente della SIME Emanuele Bartoletti – Un’occasione per la nostra Società di insegnare loro a ‘difendersi’ dalla medicina estetica mal fatta e ottenere il meglio conoscendo tutte le sue potenzialità”.

Fasce d’età e procedure di medicina estetica più richieste

La fascia d’età 19-34, è quella che occupa maggiormente il mercato, effettua infatti il 40-45% delle procedure ed è la più influenzata dalle mode e dai trend social. Il 35-40% delle procedure è della fascia d’età tra i 35 e i 50 anni, il che suggerisce che la richiesta di trattamenti preventivi sia in netto aumento.

Trattamenti più richiesti: iniettabili, peeling chimici e skin tightening

Per quanto riguarda i trattamenti richiesti a dominare il mercato (rappresentano quasi l’80% di tutte le procedure di medicina estetica) sono ancora gli iniettabili (acido ialuronico e tossina botulinica). Nel campo dei trattamenti di

ringiovanimento facciale, le star sono i peeling chimici e i trattamenti di skin tightening, mentre degli evergreen sono la depilazione permanente, i trattamenti anti cellulite e la rimozione non chirurgica del grasso.

Nuove tendenze: rinofiller e coolsculpting

Le richieste che gli italiani fanno alla medicina estetica non sono solo ‘tradizionali’, ma, in un mercato molto dinamico e in costante rinnovamento, includono anche procedure come il rinofiller e il coolsculpting.

L’aumento del ricorso dei giovani alla Medicina Estetica: un problema serio

“Questi dati sono certamente interessanti, ma fortunatamente in alcuni casi si discostano dall’esperienza dei soci SIME – commenta il presidente Emanuele Bartoletti – particolarmente significative sono le percentuali riguardanti i giovanissimi. Nel presente report, tra il 40% e il 45% di coloro che si rivolgono alla Medicina Estetica rientrano nella

fascia d’età compresa tra i 19 e i 35 anni. Non è specificato quanti di questi rientrino nella fascia 19 – 25 anni, ma auspico che siano pochi.

Dalla Survey condotta dalla SIME, fortunatamente solo il 5% rientra alla fascia d’età al di sotto dei 24 anni, e la maggior parte di questi giovani presenta problemi di acne.

L’aumento del ricorso dei giovani alla Medicina Estetica rappresenta un problema serio. Molto spesso

sono spinti dai social media in maniera diretta o subliminale, e ciò comporta il rischio di incontrare medici, o peggio ancora, non medici, che accondiscendono a richieste spesso prive di senso.

E’ importante prestare attenzione, poiché la dipendenza dei giovani da questo tipo di terapie sta diventando sempre più preoccupante. Questo porta al rischio di sottoporsi a trasformazioni di cui potrebbero pentirsi in seguito”.

