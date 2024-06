Metro B: al via il cantiere per il rinnovo di scale mobili e ascensori

Entro il Giubileo 2025, o almeno nelle stazioni più importanti, saranno sostituiti 55 impianti tra scale mobili e ascensori sulla linea B della metro romana. L’obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità e la fruibilità della metro, in particolare per i cittadini con disabilità.

I lavori, che non comporteranno la chiusura delle stazioni, saranno svolti in fasi successive e daranno priorità alle stazioni più frequentate dai turisti, come Termini e Colosseo.

La sostituzione degli impianti avverrà gradualmente, con la messa fuori servizio temporanea di alcuni di essi. Atac assicura che ogni cantiere sarà recintato e dotato di cartelli informativi con le date di inizio e fine lavori.

Per minimizzare i disagi per i clienti con disabilità, Atac ha attivato dei servizi di informazione e assistenza. L’azienda invita i clienti a consultare i propri canali istituzionali e il sito web per rimanere aggiornati sull’evoluzione dei cantieri e sulle alternative di mobilità.

Un aspetto importante da sottolineare è che la fine dei lavori non coinciderà con la possibilità di utilizzare immediatamente i nuovi impianti. Per via di alcune procedure burocratiche, la riattivazione di scale mobili e ascensori potrebbe subire dei ritardi. Atac sta lavorando per snellire le procedure e ridurre al minimo questi tempi di attesa.

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei cantieri. Ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per il rinnovamento dei mezzi e delle infrastrutture di mobilità, a partire proprio da scale mobili e ascensori.

Patanè ha inoltre evidenziato il lavoro svolto per il ripristino di tutti gli impianti nelle metropolitane, con l’obiettivo di arrivare a un fisiologico 5% di guasti entro il Giubileo.

In sintesi, il cantiere per il rinnovo di scale mobili e ascensori sulla metro B di Roma è un’importante iniziativa per migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico e la sicurezza dei passeggeri. I lavori, seppur con qualche inevitabile disagio, porteranno a un beneficio concreto per la mobilità cittadina, soprattutto in vista del Giubileo del 2025.

