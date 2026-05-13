Monte Ciocci: intitolata a Ettore Scola la terrazza panoramica

È stata intitolata a Ettore Scola la terrazza panoramica del parco di Monte Ciocci, set cinematografico di Brutti, sporchi e cattivi, uno dei capolavori firmati dal regista e sceneggiatore.

Il nuovo belvedere è stato inaugurato dal Sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e il presidente del XIV Municipio, Marco Della Porta. Presente Silvia Scola, figlia del regista che ha definito Brutti, sporchi e cattivi “il film di papà più amato da parte della nostra famiglia“.

La targa è stata posizionata a pochi passi dal nuovo tratto della pista ciclabile che porta al Vaticano. “È un momento a cui tenevamo molto, – ha commentato Gualtieri – questo luogo è straordinario e qui c’è forse la ciclabile più bella del mondo. E vogliamo ricordare Scola, uno straordinario regista che proprio negli anni di Brutti Sporchi e Cattivi girò altri capolavori come Una giornata particolare e C’eravamo tanto amati, uno dei miei film preferiti in assoluto. Scola, che amava Roma, sapeva guardare la realtà per poi ritrarla sullo schermo con un grande realismo, spesso grottesco“.

“Sentiamo la responsabilità di onorare, nel decennale della sua scomparsa, un vero maestro del cinema; – ha aggiunto l’Assessore Smeriglio – qui 60 anni fa venne girato un capolavoro assoluto, un film tra commedia e realismo e uno spaccato di nuda vita del sotto proletariato romano dell’epoca, in una dimensione poetica vera. Per noi era importante quindi dedicare questo posto iconico a Scola, che è stato un grande intellettuale, ricordando anche quel film straordinario“.

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