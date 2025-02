Monterotondo, blitz antidroga: quattro arresti e scoperto un sistema di occultamento sofisticato

Operazione a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, che hanno ucciso quattro uomini, tutti di origine straniera, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. L’operazione, articolata in tre interventi nell’arco di due giorni, ha portato alla luce un metodo ingegnoso per nascondere gli stupefacenti.

Giovane con 100 grammi di hashish fermato in centro

Il primo a finire in manette è stato un 18enne di nazionalità romena, sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto nelle vie del centro. La perquisizione ha permesso di rinvenire oltre 100 grammi di hashish, suddivisi in dosi e in un panetto, oltre a 1.700 euro in contanti, ritenuti il ​​guadagno dell’attività illecita.

Tre arresti nella notte: hashish e cocaina in grandi quantità

Nella notte successiva, i Carabinieri hanno intercettato altri tre soggetti: due egiziani, rispettivamente di 20 e 21 anni, e un 36enne kosovaro. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, confezionato in dosi e panetti, e 50 grammi di cocaina. Il kosovaro, inoltre, aveva con sé 3.700 euro in contanti.

Droga nascosta nelle confezioni di biscotti

Un particolare curioso ha attirato l’attenzione degli investigatori: i panetti di hashish erano avvolti in confezioni che imitavano quelle di noti biscotti da supermercato, un trucco per eludere i controlli.

Arresti domiciliari e obbligo di dimora

Dopo l’arresto, i quattro sono stati posti ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Il Tribunale ha già convalidato l’arresto del 18enne, imponendogli l’obbligo di dimora a Monterotondo e il divieto di uscire nelle ore serali e notturne.

