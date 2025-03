Monterotondo, blitz in panetterie e tabaccherie: sospese due attività per gravi irregolarità

Controlli a tappeto a Monterotondo per garantire la tutela della salute pubblica.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, in collaborazione con il personale della Asl Roma 5, hanno passato al setaccio panetterie e tabaccherie del comune eretino, rilevando gravi violazioni igienico-sanitarie e irregolarità nella vendita di tabacchi ai minori.

Panetterie nel mirino: muffa, sporcizia e prodotti scaduti

Particolare attenzione è stata rivolta alle panetterie del territorio, dove i militari, insieme agli ispettori della Asl, hanno effettuato ispezioni mirate.

I controlli hanno portato alla luce una situazione allarmante: sei esercizi su quelli verificati presentavano irregolarità, e per due di questi è stata disposta la chiusura immediata fino al ripristino delle condizioni igieniche previste dalla legge.

Nel primo caso, la sospensione ha riguardato l’area dedicata alla panificazione, dove sono state riscontrate muffa su pareti e soffitti, la presenza di attrezzature non pertinenti e prodotti esposti privi di etichettatura, in violazione delle normative vigenti.

Ancora più grave la situazione nel secondo esercizio, dove gli ispettori hanno trovato prodotti scaduti e non etichettati, oltre a una totale assenza di pulizia nei locali, nei frigoriferi e nelle attrezzature. Qui, i Carabinieri hanno sequestrato 15 chili di alimenti in condizioni non conformi.

Nelle altre quattro panetterie ispezionate, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie minori e irregolarità nella tracciabilità dei prodotti alimentari. Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 13.000 euro.

Tabaccherie sanzionate: venduti sigarette e tabacco a minori

L’operazione ha coinvolto anche alcune tabaccherie del comune, controllate dai Carabinieri con il supporto della Polizia Locale, con l’obiettivo di contrastare la vendita di tabacchi ai minorenni.

In due esercizi commerciali, i militari hanno accertato la vendita di sigarette a giovani con meno di 18 anni. Per entrambe le attività è scattata una sanzione di 1.000 euro ciascuna e la sospensione della licenza per 15 giorni, un provvedimento che sarà formalizzato dai Monopoli di Stato.

