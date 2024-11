Monterotondo: lotta allo spaccio tra i minori, carabinieri fermano tre ragazzi con droga vicino alle scuole

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno intensificato, nei giorni scorsi, le attività di contrasto allo spaccio di droga tra i minori, concentrandosi in particolare nelle aree vicine agli istituti scolastici.

Gli interventi hanno portato all’arresto di un ragazzo di 16 anni e alla denuncia di altri due giovani, rispettivamente di 16 e 17 anni, tutti indiziati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il primo episodio si è verificato nel comune di Palombara Sabina, all’esterno di un istituto superiore, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un 17enne in possesso di 9 grammi di hashish, già suddivisi in 9 dosi pronte per la distribuzione.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una cartuccia da caccia calibro 12, mai denunciata. L’episodio ha sollevato preoccupazioni, evidenziando il crescente coinvolgimento di giovanissimi in attività potenzialmente pericolose.

Poco dopo, a Montelibretti, vicino a un altro istituto scolastico, i Carabinieri hanno sorpreso un altro 17enne con 36 grammi di hashish, suddivisi in 24 dosi, insieme a una piantina di marijuana, 30 semi di cannabis e materiale per il confezionamento. Anche in questo caso, il giovane è stato denunciato e riaffidato ai genitori.

Infine, qualche giorno più tardi, un intervento ha portato all’arresto di un 16enne, sorpreso nel parcheggio di un ristorante di Monterotondo, luogo di ritrovo per molti giovani.

Il ragazzo, agitato durante il controllo, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, suddivisi in 22 dosi pronte per lo spaccio, oltre a una piccola somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Su disposizione della Procura dei Minori di Roma, il 16enne è stato trasferito presso un centro di prima accoglienza a Napoli.

