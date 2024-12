Monterotondo, scoperta discarica abusiva vicino alla riserva di Gattaceca

Una strada di campagna, il verde della riserva naturale di Gattaceca sullo sfondo, e poi il contrasto brutale: cumuli di rifiuti abbandonati, pericolosi e urbani, che giacciono nell’indifferenza.

È questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri di Monterotondo durante un’operazione di controllo lungo via Castelchiodato.

Tra i cespugli e le sterpaglie, gli agenti hanno individuato otto siti distinti, trasformati in discariche a cielo aperto.

Su un’area di circa 40 metri quadrati, si accumulavano oltre 40 metri cubi di rifiuti speciali e urbani.

Un deposito abusivo, silenzioso ma devastante, che lambisce la riserva naturale di Gattaceca, un gioiello ecologico protetto, ora minacciato da questo scempio.

I rifiuti, comprendono materiali pericolosi, non solo per l’ambiente ma anche per la salute.

I carabinieri forestali, intervenuti insieme alla compagnia locale, hanno immediatamente posto l’area sotto sequestro, evitando così che il degrado si espandesse ulteriormente.

Ora, l’intera zona è stata affidata alle autorità comunali competenti per avviare le necessarie operazioni di bonifica, come previsto dalla normativa ambientale.

L’appello della comunità

L’indignazione tra i residenti di Monterotondo non si è fatta attendere. “È una vergogna vedere il nostro territorio trattato in questo modo,” ha dichiarato un abitante della zona.

Il sequestro dell’area è solo il primo passo. Ora, gli occhi sono puntati sulle operazioni di bonifica, che dovranno ripulire il territorio da questa vergogna e restituirlo alla comunità e alla natura.

