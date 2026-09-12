Monteverde Nuovo, lavori a Villa Flora: il parco verso una nuova vita

Un passaggio decisivo per guarire una delle ferite urbanistiche più lunghe del Municipio XII. I cantieri destinati alla riqualificazione integrativa di Villa Flora proseguono senza sosta, segnando una svolta attesa da tempo per il quartiere di Monteverde Nuovo.

A fare il punto sullo stato d’avanzamento delle opere è stato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che attraverso un intervento sui propri canali social ha confermato la linea dell’amministrazione nel completamento dei progetti di recupero del verde pubblico cittadino.

L’intervento e il valore per il quartiere

L’opera di restyling mira a restituire dignità e piena fruibilità a un’area verde strategica per il quadrante Gianicolense:

Superamento dei ritardi: L’apertura e il proseguimento delle lavorazioni consentono di colmare un vuoto manutentivo e progettuale che si trascinava ormai da diverso tempo.

La valorizzazione del patrimonio: L’obiettivo dichiarato della giunta capitolina è restituire al territorio quella che lo stesso assessore ha definito “una piccola gemma” nel cuore di Monteverde Nuovo, trasformandola in uno spazio sicuro e accessibile per famiglie e residenti.

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