Monteverde, scoperto asilo nido abusivo: all’interno 13 bambini, multa da 5.000 euro

Un finto asilo, privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa o sanitaria, ma regolarmente frequentato da famiglie che pagavano una retta mensile per l’assistenza all’infanzia.

È quanto hanno scoperto gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale nel corso di un servizio mirato alla vigilanza e alla tutela dei minori nel territorio del dodicesimo municipio.

L’operazione, scattata a seguito di alcune segnalazioni confidenziali arrivate dai residenti del quartiere, preoccupati per l’insolito viavai da un locale commerciale della zona, ha portato alla luce un servizio educativo completamente abusivo, mascherato dietro le attività di un’associazione culturale.

Il blitz nei locali: bimbi da nido e scuola materna insieme

Al momento dell’irruzione dei caschi bianchi, lo scenario si è presentato come quello di una normale ludoteca o asilo nido, ma in totale spregio delle normative regionali e comunali che regolano l’accreditamento dei servizi educativi.

La chiusura e le sanzioni

Le indagini amministrative svolte nell’immediato hanno confermato i sospetti degli investigatori. Il personale presente non è stato infatti in grado di esibire alcun titolo autorizzativo, Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o nulla osta igienico-sanitario necessario per ospitare minori e svolgere attività didattiche.

Eseguito lo sgombero: Subito dopo la notifica del provvedimento e la contestazione della maxi multa da 5.000 euro, i responsabili hanno dovuto contattare i genitori per il ritiro immediato dei piccoli. L’attività abusiva è stata definitivamente interrotta e i locali sono stati chiusi.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni per verificare che la struttura non riapra sotto altre forme.

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