Monumenti Aperti, 30esima edizione: da settembre a novembre il patrimonio italiano attraverso le sue comunità

Dopo la pausa estiva, dal 19 settembre a novembre riprende il viaggio tra patrimonio e comunità, luoghi e paesaggi della trentesima edizione di Monumenti Aperti, che fino all’8 novembre attraversa l’Italia mettendo in dialogo generazioni, territori e differenti modi di conoscere, custodire e tramandare la memoria. Dalle architetture antiche ai luoghi della vita quotidiana, dai giardini storici ai laboratori in cui si formano i restauratori di domani, saranno ancora una volta studenti, volontari, associazioni e comunità locali ad accompagnare il pubblico alla scoperta di un patrimonio vivo, che appartiene al presente proprio perché continua a essere raccontato e condiviso.

È il nuovo capitolo del lungo itinerario della manifestazione coordinata a livello nazionale da Imago Mundi OdV, che nell’anno del suo trentesimo anniversario coinvolge 800 monumenti, 85 comuni e tutte le 20 regioni italiane. Un viaggio che da settembre a novembre percorre la penisola dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, attraversando grandi città, piccoli centri e paesaggi culturali, per restituire al pubblico gratuitamente luoghi noti e tesori ancora poco conosciuti.

Il percorso autunnale prende il via il 19 e 20 settembre ad Aymavilles, alle porte di Aosta, dove il Complesso monumentale di Saint-Léger racchiude oltre duemila anni di storia. Al centro della visita è la cripta altomedievale, risalente al IX-X secolo e considerata una delle testimonianze architettoniche più antiche e affascinanti della Valle d’Aosta. Dalla profondità della storia lo sguardo si sposta verso il futuro: il 25 settembre Monumenti Aperti arriva a Milano, nel cuore del MIND – Milano Innovation District, dove gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino apriranno al pubblico i propri laboratori. Saranno proprio i futuri restauratori ad accompagnare i visitatori negli spazi in cui ogni giorno ricerca scientifica, competenze tecniche, sensibilità storico-artistica e nuove tecnologie si incontrano per conservare la memoria materiale delle opere. Un luogo simbolico per raccontare il passaggio generazionale su cui si fonda la manifestazione: il patrimonio ricevuto dal passato diventa materia di studio, responsabilità e lavoro per le generazioni che dovranno custodirlo domani.

Il viaggio prosegue il 26 settembre a Venezia, alla scoperta di un volto intimo, verde e sorprendente della città. Dietro la Chiesa del Redentore, alla Giudecca, apre l’Orto Giardino del Convento, un ettaro di biodiversità, storia e tradizioni agricole recentemente restaurato dalla Venice Gardens Foundation. Tra pergolati di viti e rose rampicanti, alberi da frutto, ulivi, orti, piante aromatiche e officinali, il percorso conduce alla Vasca delle Ninfee, al Giardino dei Pitosfori e alla terrazza affacciata sulla Laguna Sud. Sempre il 26 e 27 settembre, il viaggio raggiunge Gravellona Toce, in Piemonte, con l’apertura dell’Antiquarium.

Il 3 e 4 ottobre sarà la volta di Bellinzago Novarese, con la Badia di Dulzago. Il 10 e 11 ottobre Monumenti Aperti toccherà quindi Quartu Sant’Elena, con il Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, il Nuraghe Diana e The Social Gallery, e Torino, dove studenti e studentesse accompagneranno il pubblico nella Cappella della Pia Congregazione dei Banchieri e dei Mercanti e a Villa Rey.

Il 17 e 18 ottobre il viaggio si allarga e attraversa contemporaneamente territori molto diversi. A Palermo conduce nel cuore della Kalsa, attraverso quattro luoghi che custodiscono la storia religiosa, sociale e urbana del quartiere: la Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, la Chiesa di Santa Maria della Pietà, la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo e la Chiesa dei Santi Euno e Giuliano. Nelle stesse giornate, a Ulassai, in Ogliastra, natura, memoria collettiva e arte contemporanea disegneranno un percorso attraverso la Chiesa di Sant’Antioco Martire, il Lavatoio comunale e il CaMuC – Casa Museo Cannas. È il paesaggio in cui l’eredità di Maria Lai continua a vivere nel rapporto tra opere, comunità e territorio: dalla Via Crucis realizzata con fili bianchi su pannelli neri all’antico Lavatoio trasformato dagli interventi di Maria Lai, Costantino Nivola, Luigi Veronesi e Guido Strazza, fino al museo che ospita opere, laboratori e residenze artistiche.

A Ferrara, sempre il 17 e 18 ottobre, Monumenti Aperti festeggia la sua decima edizione, che verrà inaugurata venerdì 16 ottobre alle ore 18.00 nel Palazzo Municipale. Tra i luoghi in primo piano figurano la Chiesa di San Carlo, normalmente chiusa e aperta eccezionalmente per la manifestazione; la Basilica di San Francesco, capolavoro rinascimentale progettato da Biagio Rossetti; la Scuola Primaria Alda Costa, testimonianza dell’architettura razionalista e della storia civile della città; e la Palazzina Marfisa d’Este, restituita al pubblico dopo un recente restauro. Nei giorni della manifestazione Ferrara accoglierà inoltre “In tasca solo pezzi di casa”, l’opera di Maria Jole Serreli scelta come immagine della trentesima edizione. Il percorso del 17 e 18 ottobre raggiungerà anche Santa Maria del Molise, con le Cripte delle opere della Misericordia, e Siracusa, con il Museo Papa Pio XII. Il 23 ottobre, in Trentino, sarà la volta di Faver, con un itinerario dedicato ai murales.

Il 24 ottobre Monumenti Aperti arriverà a Trieste, aprendo la Cappella della Santissima Trinità all’interno del Palazzo Vescovile. Realizzata nel 1913 dall’architetto Ivan Vurnik, la cappella è un gioiello ancora poco conosciuto dell’Art Nouveau e della Secessione viennese, dominato dalla bicromia del bianco e dell’oro, dalle decorazioni geometriche e dai dipinti di Helena Kottler. Nello stesso fine settimana, il 24 e 25 ottobre, il viaggio toccherà Benevento, con la Chiesa della Santissima Annunziata e il Complesso di San Domenico; Cosenza, con Villa Rendano; Montefano, con il Teatro La Rondinella; e Treviso. Il 24 ottobre sarà coinvolta anche Roma, con il Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni, un patrimonio contemporaneo nato nello spazio pubblico e costruito attraverso le storie e le identità delle comunità.

Il 31 ottobre e il 1° novembre Monumenti Aperti raggiungerà Nuoro e Chieti. Nell’antica Teate, il percorso unirà epoche e funzioni differenti attraverso Palazzo de’ Mayo, il Teatro Marrucino, l’Esedra dell’ex Pescheria, l’ex Chiesa della Santissima Annunziata delle Crocelle, il Convitto Nazionale “G.B. Vico” e il Teatro Romano.

Le ultime tappe del viaggio sono in programma il 7 e 8 novembre. A Latronico, in Basilicata, il patrimonio incontra l’arte contemporanea nel percorso tra le installazioni del Parco del Pollino; a Bitonto aprono il Teatro comunale Tommaso Traetta e il Torrione Angioino; a Campi Bisenzio il pubblico potrà scoprire il Convento delle Bettine.

La trentesima edizione è accompagnata dal tema “Generazione Monumenti Aperti. Un patrimonio di cultura, legami, memoria: una questione d’amore per la nostra terra” e dall’opera di Maria Jole Serreli “In tasca solo pezzi di casa”, con un progetto di valorizzazione curato da Imago Mundi e dal Museo MUACC dell’Università di Cagliari.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente secondo le giornate e gli orari stabiliti da ciascun territorio. Tutte le informazioni aggiornate, le modalità di accesso e gli eventuali obblighi di prenotazione sono disponibili su www.monumentiaperti.com e sull’app Monumenti Aperti.

Dal 2008 il progetto Monumenti Aperti riceve la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana. L’edizione 2026 si tiene con i prestigiosi patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e dell’Anci Nazionale. Particolarmente importante è anche il patrocinio del Parlamento Europeo, ricevuto per il quarto anno consecutivo.

Monumenti Aperti è realizzata da Imago Mundi OdV con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorati dei Beni Culturali e del Turismo), della Fondazione di Sardegna e della Fondazione CRT e con il finanziamento della Città Metropolitana di Cagliari.

Sponsor tecnici: Arti Grafiche Pisano, CTM SpA/ Media partner: HF4, Radio X e Eja TV.

Per restare aggiornati su tutte le iniziative di Monumenti Aperti è a disposizione l’app Monumenti Aperti oltre agli account social Facebook e Instagram: a livello nazionale @monumentiaperti, e gli account dedicati a ciascuna città o regione della rete.

I contenuti aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale www.monumentiaperti.com.

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