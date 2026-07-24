Movida e sicurezza sul mare, blitz dei Carabinieri a Ostia: 6 denunce, 18 segnalati e locale chiuso per sporcizia

Un’imponente operazione di controllo a raggiera per blindare il litorale romano nei giorni del picco estivo. I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, affiancati dai reparti specializzati del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro), hanno setacciato le arterie stradali, le piazze della movida e le strutture ricettive della costa capitolina.

L’operazione rientra nel piano ad alto impatto disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Il bilancio consuntivo registra 6 persone denunciate alla Procura della Repubblica, 18 segnalate alla Prefettura come assuntori di droga, oltre a sanzioni al Codice della Strada per un totale di 14.146 euro e alla temporanea chiusura di un locale pubblico.

Armi, sostanze stupefacenti e verbali sulle strade

Nel corso dei pattugliamenti sulle principali direttrici del litorale, le gazzelle dell’Arma hanno identificato 195 persone e sottoposto a verifica 81 veicoli, elevando 25 verbali per violazioni del Codice della Strada.

I controlli personali e veicolari hanno portato alla luce diverse situazioni d’illegalità:

Armi proibite: un minorenne e un uomo di 35 anni sono stati sorpresi con armi bianche ed oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo, incappando nella denuncia per porto abusivo d’armi;

Spaccio di droga: nei guai un 32esimo italiano trovato con 9 grammi di hashish a bordo di un’auto, un 52enne di Fiumicino sorpreso con 4 dosi di crack e 210 euro in contanti, e un clochard di 37 anni trovato in possesso di un barattolo con circa 5 grammi di marijuana e 180 euro;

Identità fittizia: un cittadino marocchino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e privo di documenti a bordo di un furgone Fiat Doblò, è stato denunciato per aver fornito false attestazioni sulla propria identità personale nel tentativo di evitare l’identificazione.

Nell’ambito dei controlli sulla prevenzione delle tossicodipendenze, ulteriori 18 giovani sono stati segnalati al Prefetto ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, con il sequestro amministrativo complessivo di circa 20 grammi tra hashish e marijuana.

Controlli alla movida: sanzioni e sospensione per un locale del Lido

L’intervento dei Carabinieri si è esteso anche alle attività commerciali e ricettive a servizio della movida balneare.

Presso un esercizio commerciale sul Lido di Ostia, gli ispettori del N.A.S. hanno riscontrato gravi omissioni nelle procedure di autocontrollo igienico-sanitario (Haccp).

Oltre alla sanzione amministrativa di 1.000 euro, nei confronti del titolare è stato notificato il provvedimento di immediata sospensione dell’attività, che rimarrà in vigore fino al completo ripristino dei requisiti igienici di legge.

Nessuna irregolarità è invece emersa nel corso dell’ispezione condotta all’interno di una struttura ricettiva situata lungo via Litoranea.

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