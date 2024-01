Municipio V, Italia Viva: “Al via riqualificazione Largo San Gerardo Maiella a Vila De Sanctis”

“La riqualificazione di Largo San Gerardo Maiella e dell’area del Mercato Casilino, nel Quinto Municipio, è finalmente partita. Gli interventi di decoro e pulizia, i primi di un progetto più ampio di rigenerazione degli spazi, hanno riguardato per il momento i muri perimetrali del mercato e il locale ascensore che collega la piazza con i box sottostanti, recuperati dallo stato degrado in cui si trovavano.

Siamo soddisfatti per questo primo importante risultato, ottenuto grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini, che hanno condiviso e sostenuto il progetto, e al nostro lavoro in Assemblea capitolina e in Consiglio municipale, che ha consentito di sbloccare le risorse economiche necessarie. Nel piano investimenti 2024 abbiamo inoltre stanziato altri 100mila euro per la riqualificazione della piazza, che vogliamo recuperare completamente e restituire quanto prima alla comunità locale”.

Così in un comunicato congiunto Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Massimo Piccardi, consigliere Iv nel Quinto Municipio, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio.