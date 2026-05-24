Municipio XI: scatta il piano di manutenzione Areti, ecco le strade al buio

Un inizio di settimana all’insegna dei disagi domestici e logistici per migliaia di residenti e commercianti del Municipio XI.

Per la giornata di lunedì 25 maggio è stato programmato un massiccio piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture elettriche da parte di Areti.

I lavori, finalizzati a potenziare l’efficienza tecnologica della rete e a prevenire i blackout estivi, imporranno una prolungata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica che, a seconda delle zone, inizierà alle 8:30 per concludersi soltanto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30.

I cantieri si concentreranno principalmente nei popolosi quartieri di Marconi, Magliana e Casetta Mattei.

Per ridurre l’impatto sulla quotidianità dei cittadini e sulle attività commerciali, i tecnici hanno suddiviso le operazioni in tre distinte fasce orarie, isolando progressivamente i singoli blocchi di strade.

La multiutility romana ha comunicato il dettaglio stradale e i relativi civici interessati dal provvedimento.

I disagi maggiori si registreranno nei quadranti dove l’interruzione della corrente elettrica supererà le sette ore consecutive.

I primi interventi interesseranno il denso reticolo viario a ridosso di viale Marconi. I tecnici opereranno nello specifico su:

A metà mattina il baricentro dei lavori si sposterà nel cuore del quartiere Magliana, con una sospensione che si protrarrà fino all’orario di chiusura dei negozi:

Un intervento più rapido, della durata di quattro ore, è invece previsto nell’area residenziale di Casetta Mattei, dove i tecnici Areti interverranno su:

La raccomandazione principale rivolta agli utenti inseriti nei piani di distacco è quella di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori nei rispettivi condomini e di prestare la massima attenzione nell’uso di apparecchiature elettroniche sensibili.

L’erogazione della corrente potrebbe subire momentanei ripristini parziali per test tecnici prima dell’orario di fine cantiere, ma Areti invita a non considerare la rete alimentata fino al termine ufficiale stabilito.

Per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori in tempo reale o per segnalare guasti improvvisi non inseriti nel piano di manutenzione, l’azienda ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde dedicato 800.041.661, attivo h24.

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