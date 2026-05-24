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Municipio XI: scatta il piano di manutenzione Areti, ecco le strade al buio

Interventi di efficientamento della rete lunedì 25 maggio a Magliana, Marconi e Casetta Mattei

Redazione - 24 Maggio 2026

Un inizio di settimana all’insegna dei disagi domestici e logistici per migliaia di residenti e commercianti del Municipio XI.

Per la giornata di lunedì 25 maggio è stato programmato un massiccio piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture elettriche da parte di Areti.

I lavori, finalizzati a potenziare l’efficienza tecnologica della rete e a prevenire i blackout estivi, imporranno una prolungata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica che, a seconda delle zone, inizierà alle 8:30 per concludersi soltanto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30.

I cantieri si concentreranno principalmente nei popolosi quartieri di Marconi, Magliana e Casetta Mattei.

Per ridurre l’impatto sulla quotidianità dei cittadini e sulle attività commerciali, i tecnici hanno suddiviso le operazioni in tre distinte fasce orarie, isolando progressivamente i singoli blocchi di strade.

La mappa dei distacchi e le fasce orarie

La multiutility romana ha comunicato il dettaglio stradale e i relativi civici interessati dal provvedimento.

I disagi maggiori si registreranno nei quadranti dove l’interruzione della corrente elettrica supererà le sette ore consecutive.

Prima fascia (Dalle ore 08:30 alle 16:30)

I primi interventi interesseranno il denso reticolo viario a ridosso di viale Marconi. I tecnici opereranno nello specifico su:

  • Via Giuseppe Peano: esclusivamente per i residenti nei numeri civici compresi tra il 34 e il 58.

  • Via Pietro Blaserna: interruzione programmata per i civici pari dal 28 all’88 e per i civici dispari dal 43 al 49.

  • Via Roberto Marcolongo: distacco isolato all’altezza del civico 24.

Seconda fascia (Dalle ore 10:30 alle 18:30)

A metà mattina il baricentro dei lavori si sposterà nel cuore del quartiere Magliana, con una sospensione che si protrarrà fino all’orario di chiusura dei negozi:

  • Via Pian Due Torri: utenze disattivate dal civico 21 al civico 35C.

  • Via Sesto Fiorentino: stop all’elettricità per i numeri dal 31 al 43.

  • Lungotevere della Magliana: coinvolti i civici 95, 100, 102 e 104.

Terza fascia (Dalle ore 11:00 alle 15:00)

Un intervento più rapido, della durata di quattro ore, è invece previsto nell’area residenziale di Casetta Mattei, dove i tecnici Areti interverranno su:

  • Via degli Aluffi: distacco complessivo per i civici dal 6 al 24.

  • Via dei Chiaramonti: stop all’energia per i civici pari dal 4 al 38 e per l’intero fronte dei dispari dal 15 al 59.

Consigli utili e info di servizio

La raccomandazione principale rivolta agli utenti inseriti nei piani di distacco è quella di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori nei rispettivi condomini e di prestare la massima attenzione nell’uso di apparecchiature elettroniche sensibili.

L’erogazione della corrente potrebbe subire momentanei ripristini parziali per test tecnici prima dell’orario di fine cantiere, ma Areti invita a non considerare la rete alimentata fino al termine ufficiale stabilito.

Per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori in tempo reale o per segnalare guasti improvvisi non inseriti nel piano di manutenzione, l’azienda ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde dedicato 800.041.661, attivo h24.

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