Nasce la nuova centrale PolMetro a Termini: 50 agenti e monitoraggio live

Questa mattina, presso la stazione di Roma Termini, sono stati inaugurati i nuovi uffici della PolMetro, la sezione specializzata della Polizia di Stato dedicata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità nelle stazioni della metropolitana.

All’evento hanno partecipato figure di rilievo: il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patané, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore Roberto Massucci, il Presidente ATAC Alessandro Rivera e il Direttore Generale ATAC Paolo Aielli.

Dalla fase sperimentale avviata nell’ottobre 2024, grazie ai rinforzi disposti dal Ministro Piantedosi, la PolMetro ha raggiunto oggi un organico di oltre 50 agenti, tutti impegnati quotidianamente nella tutela dei viaggiatori e nella sicurezza del sistema metro.

I nuovi uffici, di circa 25 mq, sono stati realizzati al piano -1 di Termini, vicino alla banchina della Metropolitana, e consentono il monitoraggio live delle telecamere di videosorveglianza interne alla stazione, rafforzando così il presidio operativo.

Dal 2025 ad oggi, la sezione PolMetro ha registrato:

Il lavoro degli agenti si integra con il contributo dei vigilanti privati di ATAC, circa 220 operatori al giorno, che collaborano pienamente con le Forze dell’ordine per garantire sicurezza sulle linee e nelle infrastrutture.

L’inaugurazione segue il perfezionamento di un protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e ATAC, volto a ottimizzare le strategie operative e rafforzare la prevenzione dei reati.

L’impegno dell’azienda si traduce anche in investimenti concreti: 5.000 telecamere di sorveglianza proteggono mezzi e infrastrutture, integrate con personale di vigilanza privata e centrali operative dedicate, a beneficio della sicurezza collettiva.

