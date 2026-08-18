Nomentano, assalto al supermercato: due rapinatori armati fuggono con il bottino

Attimi di terrore nel pieno delle prime ore della sera nel quartiere Nomentano. Una rapina a mano armata si è consumata all’interno di un supermercato di viale delle Province, trasformando un normale momento di spesa in un vero e proprio incubo per dipendenti e clienti presenti.

Erano circa le 20, di ieri lunedì 17 agosto, quando due individui, entrambi con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale.

Senza esitare, i malviventi si sono diretti verso le casse puntando le armi contro il proprietario e intimandogli di consegnare immediatamente tutto il contante disponibile.

Arraffato il bottino in pochi istanti, i due si sono guadagnati rapidamente l’uscita, facendo perdere le proprie tracce nel flusso del traffico serale della zona.

Le indagini: caccia ai rapinatori attraverso le telecamere

L’allarme al Numero Unico per le Emergenze ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitate le pattuglie della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Porta Pia della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a raccogliere le prime testimonianze spaventate del personale e dei presenti.

Gli investigatori hanno subito acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza del supermercato e delle attività commerciali adiacenti lungo viale delle Province.

L’esame dei fotogrammi sarà fondamentale per individuare dettagli utili sull’abbigliamento, sulla corporatura e sulla via di fuga imboccata dalla coppia di rapinatori.

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