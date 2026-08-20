Notte di paura in via Ostiense: incendio in un appartamento, nessun ferito

Tragedia sfiorata nella notte a due passi dalla Basilica di San Paolo. Erano da poco passate le 00:45 quando il centralino del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stato inondato dalle chiamate d’allarme dei residenti di via Ostiense 353, svegliati di soprassalto dal fumo acre e dall’odore di bruciato che ha invaso le scale del palazzo.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile di otto livelli. Il rogo, secondo i primi rilievi effettuati dai soccorritori, si è originato all’interno del vano cucina per cause ancora in corso di accertamento, propagandosi rapidamente tra gli arredi e minacciando di estendersi ai piani superiori della palazzina.

L’arrivo dell’autoscala e la messa in sicurezza

La sala operativa ha inviato d’urgenza sul posto due squadre territoriali dei caschi rossi supportate da un’autoscala, fondamentale per consentire agli operatori di attaccare il fronte del fuoco sia dall’interno che dal perimetro esterno dell’edificio.

Mentre una parte dei soccorritori lavorava per circoscrivere l’incendio al solo ambiente della cucina, le altre unità provvedevano a mettere in sicurezza la struttura e ad assicurarsi che i fumi tossici non saturassero i corridoi e gli appartamenti adiacenti:

I soccorsi: sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze del 118 per prestare le prime cure o l’assistenza necessaria in caso di intossicazione da fumo.

Il bilancio: fortunatamente non si registrano feriti né ustionati tra i residenti dello stabile.

Una volta domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno completato le minuziose operazioni di bonifica e le verifiche sulla tenuta statica dell’appartamento colpito, restituendo la tranquillità agli inquilini del quartiere.

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