Notti senza pace a San Lorenzo, i residenti alzano il tiro: «Il vero destinatario dell’appello è Gualtieri»
I residenti chiedono una tregua strutturale: la movida non si batte solo con i manganelli, ma sbarrando i rubinetti dell'alcol low cost
La battaglia per il controllo delle notti romane si sposta dai tavoli della Prefettura alle stanze del Campidoglio.
Non si placa la tensione nei quartieri storici del Municipio II, con i residenti di San Lorenzo e piazza Bologna esasperati da schiamazzi, risse, spaccio e musica a tutto volume fino all’alba.
Ma l’ultimo braccio di ferro non riguarda solo i ragazzi in strada, bensì la strategia istituzionale per arginare il fenomeno.
Al centro delle critiche è finita la terza lettera ufficiale inviata in un mese dalla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, e dall’assessore municipale all’Ambiente, Rino Fabiano, al Prefetto di Roma per invocare un dispiegamento massiccio di pattuglie interforze.
Una mossa burocratica che non convince affatto i comitati territoriali dei cittadini. A guidare la fronda contro l’approccio del Municipio è Giovanni Aliquò, ex questore della Polizia di Stato e oggi presidente del comitato “Italia-Ippocrate”, che accusa la politica locale di sbagliare clamorosamente il bersaglio.
L’attacco dell’ex Questore: «Basta scaricare le colpe sulle divise»
Secondo Aliquò, continuare a chiedere camionette dei Carabinieri o della Polizia significa tamponare l’emergenza senza risolverla alla radice.
Il vero e unico responsabile della movida selvaggia, per l’ex dirigente della Polizia, siede sulla poltrona più alta di Palazzo Senatorio:
«Il vero soggetto chiamato a intervenire per legge è il Sindaco di Roma», dichiara fermamente Aliquò. «La normativa vigente attribuisce al primo cittadino poteri specifici e ordinanze sindacali capaci di disinnescare queste situazioni. Continuare a chiedere solo più controlli alle forze dell’ordine significa rincorrere gli effetti del problema senza minimamente scalfirne le cause scatenanti».
La giungla delle licenze: «Inutile prendersela solo con i giovani»
Il nodo centrale sollevato dal comitato dei residenti non è di ordine pubblico, ma di pianificazione e vigilanza amministrativa.
Sotto accusa c’è la deregulation che negli ultimi anni ha permesso una proliferazione incontrollata di minimarket, vinerie e locali di somministrazione senza alcuna programmazione urbanistica.
Blocco dei permessi: I residenti chiedono una revisione totale delle autorizzazioni commerciali, con lo stop al rilascio di nuove licenze alcoliche nelle zone già sature.
Giro di vite sugli orari: Riduzione drastica degli orari di vendita dell’asporto e della somministrazione nei dehors esterni durante i weekend.
Ruolo dei Caschi Bianchi: Potenziare i controlli amministrativi e fonometrici della Polizia Locale contro l’inquinamento acustico, sanzionando duramente e con chiusure temporanee i gestori dei locali che violano i regolamenti.
«Le licenze sono aumentate a dismisura e interi quartieri sono stati trasformati a tavolino in poli d’attrazione per migliaia di persone», conclude Aliquò. «Alla fine è comodo puntare il dito esclusivamente contro i giovani e la loro maleducazione, quando il corto circuito nasce molto prima, a livello di autorizzazioni comunali».
Con l’estate ormai entrata nel vivo e le piazze ricolme di avventori, lo scontro tra il diritto al riposo e le logiche del profitto commerciale è destinato a infiammare i consigli municipali.
I residenti chiedono una tregua strutturale: la movida non si batte solo con i manganelli, ma sbarrando i rubinetti dell’alcol low cost.
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