Nuove linee della metro a Roma, il Campidoglio accelera

La linea D della metropolitana potrebbe diventare presto realtà, così come il tanto atteso prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero. Tre milioni i fondi per rivedere i vecchi progetti della Metro D e del prolungamento della linea B. Un finanziamento per adeguare e aggiornare i documenti alle nuove esigenze e poi passare alla fase successiva, con l’obiettivo di iniziare a scavare il prima possibile.

Il Comune «fa un passo importante a livello amministrativo», come spiegano dal Campidoglio, per il futuro della città: È stata pubblicata la determinazione dirigenziale con la quale si stanziano 5,5 milioni di euro a favore di Roma Metropolitana Srl in liquidazione per la progettazione di questi due importanti interventi. Con la stessa determina si prevede l’impegno dei fondi per il completamento dei progetti di potenziamento e di adeguamento antincendio delle linee A e B della metro.

Quei 5,5 milioni serviranno anche per completare i progetti di potenziamento e di adeguamento dell’impianto idrico e antincendio delle Linea A e B con 14 vasche di accumulo complessive. Ad annunciarlo sui social è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè: «Continuiamo pertanto a lavorare parallamente sul rinnovo dell’esistente e sulla progettazione delle nuove linee per aumentare la qualità e la quantità di trasporto pubblico a Roma soprattutto su ferro».

Metro B:

Nella determina si avvia anche la nuova progettazione del prolungamento della linea B da Rebibbia a Casla Monastero, passando per San Basilio e Torraccia. Parliamo di quella che era diventata la “linea fantasma di Roma”. Un’opera che risale al 2011, con l’allora sindaco Alemanno, bloccata nel 2014 dall’ex sindaco Marino, non convinto delle opere di compensazione a favore delle aziende che dovevano occuparsi del progetto. Scattava, quindi, un lungo contenzioso che sussiste ancora oggi e che, in futuro, potrebbe bloccare l’avvio dei lavori. Nessuna novità, almeno per il momento, per gli abitanti di Settecamini, nel IV municipio, che tramite una raccolta firme avevano chiesto il potenziamento della linea blu fino al loro quartiere.

Altri interventi:

Sulla linea arancione (metro A), ci sarà la messa a norma dei sistemi idraulici antincendio con la realizzazione dei lavori nelle stazioni della tratta Ottaviano–Battistini e, in particolare, a Numidio Quadrato, Giulio Agricola, Anagnina. Sulla linea B, si metteranno a norma le stazioni di Santa Maria del Soccorso e Colosseo, oltre alla realizzzione di un pozzo di ventilazione ricadente nella semi-tratta Santa Maria del Soccorso-Pietralata.

La determinazione segue quella, pubblicata poche settimane fa, che prevede la revisione degli elaborati per il prolungamento da Battistini a Torrevecchia. Anche in questo caso parliamo di vecchi progetti che dovranno essere “attualizzati” ai giorni correnti per procedere, poi, alla gara e all’apertura dei cantieri.

