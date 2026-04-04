Nuovo blitz nel bar Cavalletti ai Parioli: manomesso il contatore dell’acqua

Non c’è pace per il marchio Cavalletti, lo storico nome della pasticceria romana che per decenni ha deliziato palati illustri, compreso quello della Regina Elisabetta II.

Dopo il blitz di inizio settimana che aveva portato alla luce un presunto furto di energia elettrica da 360.000 euro, i Carabinieri della Compagnia Parioli sono tornati nel locale di viale Parioli, stavolta supportati dai militari della Guardia di Finanza e dai tecnici Acea.

Il nuovo fronte: non solo elettricità, ma anche acqua

Il secondo round di controlli ha allargato il raggio dell’inchiesta. Se la prima ispezione si era concentrata su Areti e Ispettorato del Lavoro, stavolta i tecnici hanno messo sotto lente il contatore idrico.

Il responso è stato un nuovo colpo alla gestione: sono state riscontrate anomalie nella fornitura dell’acqua, che hanno fatto scattare una seconda segnalazione all’autorità giudiziaria per furto ai danni della titolare dell’attività.

Parallelamente, le Fiamme Gialle hanno analizzato i flussi di cassa e la documentazione societaria, cercando di mappare i passaggi che dal 2021 hanno portato la holding acquirente a rilevare il marchio dalla famiglia Cavalletti e dalla società Ricci.

Cibi scaduti

L’inchiesta, partita da segnalazioni su precarie condizioni igienico-sanitarie e la presenza di cibi scaduti, si sta trasformando in un’analisi a 360 gradi sulla gestione della holding.

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