Nuovo sportello assistenza emergenza abitativa

Un nuovo sportello di segretariato sociale per fornire assistenza e orientamento ai cittadini in situazioni di precarietà o emergenza abitativa.

Si chiama “Punto Abitare” e sarà aperto il martedì, mercoledì e giovedì (ore 9-13) nella sede del dipartimento Valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, in piazza Giovanni da Verrazzano 7.

“Punto Abitare” è uno sportello del dipartimento in co-progettazione con la cooperativa sociale onlus “Azzurra ’84”.

L’obiettivo è rispondere in modo efficace e diretto ai bisogni abitativi dei cittadini di Roma, che potranno avere informazioni e orientamento sui servizi a disposizione, inclusi il cohousing solidale e le iniziative di welfare abitativo.

Nello specifico, lo sportello offrirà:

– assistenza iniziale e orientamento sui temi abitativi per supportare i cittadini nella gestione delle difficoltà abitative;

– protocollazione e gestione delle richieste per facilitare l’accesso ai servizi del dipartimento;

– mappatura delle risorse territoriali per fornire una guida completa ai servizi disponibili;

– mediazione culturale e sociale per garantire un supporto inclusivo e rispettoso delle diversità culturali e linguistiche.

Nella giornata di martedì 12 novembre lo sportello sarà aperto, eccezionalmente, dalle ore 9 alle 12:30.

Maggiori dettagli sulle pagine del dipartimento.

