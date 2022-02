“Obiettivo Benessere” in edizione digitale

La XVII edizione, completamente gratuita per Sanitari e Pubblico, del Convegno di Medicina del Benessere “Obiettivo benessere”, organizzato dall’Istituto Frontis, con il patrocinio dell’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, dell’Ordine Nazionale Biologi e dell’Università Pontificia Salesiana, si terrà sabato 5 marzo 2022, per la terza volta, ormai, in Digital Edition per mantenere gli eventi nella massima sicurezza in corso di pandemia.

Come al solito saranno la salute e la bellezza, nonché i nostri pet, a far da padroni all’evento sotto la guida instancabile dell’ammirevole Dott.ssa Paola Fiori, Responsabile Scientifico – Medico chirurgo, specialista in Chirurgia Generale, Omeopata, Omotossicologo, Medico Estetico, Direttore Sanitario dell’Istituto Frontis di Medicina del Benessere di Roma. Dal 1995 è docente di omeopatia, omotossicologia, medicina integrata, medicina e chirurgia estetica in svariati corsi per l’Educazione Continua in Medicina.

Numerose le personalità che interverranno, tra cui docenti universitari, e che affronteranno tematiche di indubbio interesse. Tra gli altri annoveriamo la Dott.ssa Giulia Crescentini, la Dott.ssa Chiara De Santis, il dott. Daniele di Clemente, il Prof. Giuseppe Di Fede, la Dott.ssa Domenica Ferrari e il Dott. Davide Iozzi.

Come di consueto, vi saranno ulteriori iniziative quali Consulenze live, Video Room, Sala espositiva virtuale, Informazioni eventi, Promozioni, Mostra di Gioielli artistici.

Per maggiori informazioni ed iscrizione visitare il sito www.obiettivobenessere.roma.it