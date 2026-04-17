Operazione anti-abusivismo a Termini: maxi sequestro di oltre 7000 articoli e sanzioni per migliaia di euro

Un nuovo giro di vite nel cuore della Capitale, dove il tema del decoro urbano torna al centro dell’azione amministrativa. Nell’area della stazione Termini, uno dei punti più sensibili e frequentati della città, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un’operazione mirata per contrastare irregolarità diffuse nel tessuto commerciale.

Il blitz, scattato nella mattinata di ieri, ha visto impegnati gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU), affiancati dall’Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale e dal I Gruppo Centro Storico. Un’azione coordinata, pensata per ristabilire regole e legalità in un quadrante spesso segnato da criticità legate all’occupazione abusiva degli spazi pubblici.

Nel mirino sono finite undici attività commerciali. Il quadro emerso dai controlli è apparso subito chiaro: tutti gli esercizi ispezionati esponevano merce all’esterno dei locali, invadendo marciapiedi e aree pubbliche senza le necessarie autorizzazioni.

Una pratica vietata dal Regolamento di Polizia Urbana, che incide non solo sul rispetto delle norme, ma anche sulla fruibilità degli spazi da parte dei cittadini e dei turisti.

L’intervento si è tradotto in un sequestro imponente: oltre 7mila articoli ritirati, tra oggettistica, ombrelli e accessori di abbigliamento, spesso esposti come vere e proprie vetrine improvvisate a cielo aperto. Parallelamente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale che supera i 6mila euro.

Ma l’operazione potrebbe non fermarsi qui. Gli accertamenti hanno infatti fatto emergere ulteriori elementi di criticità, legati alla regolarità delle autorizzazioni e a possibili violazioni di carattere urbanistico e fiscale. Aspetti che saranno ora approfonditi dagli uffici competenti.

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