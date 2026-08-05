Operazione sicurezza tra Ostia e Fiumicino: arresti, denunce e sequestri di droga

Massiccio giro di vite sul litorale romano nelle ultime ore. I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, sostenuti dalle unita specializzate del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma, hanno sguinzagliato decine di pattuglie in una vasta operazione di controllo straordinario del territorio.

L’attività, pianificata in adesione alle direttive strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha puntato a disarticolare sacche di degrado urbano, contrastare i reati ambientali, prevenire il rischio di incendi boschivi estivi e innalzare la percezione di sicurezza tra i residenti e i turisti.

Il bilancio operativo parla di 193 persone identificate (delle quali 39 straniere e 26 con precedenti penali) e 75 veicoli controllati.

Esecuzioni di ordinanze di carcerazione e blitz antidroga

Nel corso delle verifiche capillari, i militari hanno rintracciato e ammanettato due persone colpite da ordini di carcerazione pendenti emessi dalla Magistratura capitolina:

In carcere a Regina Coeli: notificato il provvedimento di carcerazione della Corte d’Appello di Roma a un cittadino polacco di 72 anni, senza fissa dimora;

In carcere a Rebibbia Femminile: rintracciata e tratta in arresto una 49enne romana, in forza di un’ordine emesso dal Tribunale di Roma.

A Fiumicino, un terzo arresto si è consumato durante i controlli alla circolazione stradale: i Carabinieri della Stazione locale hanno bloccato un 49enne romano con precedenti che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 308 grammi di marijuana, una dose di cocaina, 2 grammi di hashish e materiale da confezionamento.

Spaccio, ricettazione e guida in stato di ebbrezza

Il monitoraggio dei nodi viari e delle piazze di spaccio ha fatto scattare ulteriori denunce a piede libero:

Detenzione ai fini di spaccio: denunciati un egiziano di 26 anni e un romano di 58 anni, trovati con oltre 60 grammi di hashish, bilancini di precisione e contanti provento dell’attività illecita;

Ricettazione di veicoli: denunciati due uomini sorpresi alla guida di un motoveicolo e di un ciclomotore risultati rubati nei giorni scorsi. I due mezzi sono stati recuperati e riconsegnati ai legittimi proprietari;

Sicurezza stradale: denunciati tre conducenti (uno per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolico, uno sorpreso con un tasso di 1,95 g/l e un terzo con 0,93 g/l). Per tutti è scattato il ritiro della patente e, in due casi, il sequestro del veicolo per la successiva confisca. Elevate inoltre 11 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 2.959 euro.

Lotta al degrado e contrasto al consumo di stupefacenti

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela del decoro pubblico e delle aree naturalistiche.

I Carabinieri hanno sanzionato tre cittadini stranieri intenti a svolgere l’esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche, procedendo al sequestro e allo smaltimento immediato di circa 200 kg di merce varia e ciarpame.

Infine, sul fronte del contrasto al consumo personale di droghe, 6 persone intercettate con dosi di marijuana, hashish e cocaina sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Roma ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90.

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