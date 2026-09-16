Osteria Nuova celebra la sua prima piazza: inaugurati il parco giochi e l’area pubblica per le scuole

Una festa con i bambini della scuola primaria e del nido per segnare una svolta attesa da oltre trent’anni.

Questa mattina sono stati aperti ufficialmente i cancelli della nuova piazza pubblica con area giochi nel cuore di Osteria Nuova, uno dei quadranti più esterni del Municipio XV.

Un intervento pensato per restituire uno spazio d’aggregazione sicuro ed inclusivo ad una comunità a lungo priva di luoghi di ritrovo all’aperto.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’assessora alle Politiche Scolastiche Tatiana Marchisio, del presidente del Municipio XV Daniele Torquati e dell’assessore all’Ambiente Marcello Ribera, che hanno condiviso il momento con la cittadinanza e le famiglie del quartiere.

Il restyling in via Anguillarese: arredi, verde e sicurezza

Il progetto, illustrato ai residenti nel corso di un’assemblea pubblica nella primavera dello scorso anno, ha trasformato radicalmente lo spazio antistante i plessi scolastici con accesso da via Anguillarese.

Per ridurre al minimo l’impatto sulla didattica, i cantieri sono stati realizzati in fasi successive sfruttando i periodi di chiusura delle scuole.

L’opera comprende:

Area ludica antitrauma: Una nuova pavimentazione di sicurezza a protezione della zona giochi destinata ai più piccoli.

Verde pubblico ed irrigazione: La piantumazione di alberature nelle nuove aiuole dotate di un impianto d’irrigazione automatizzato.

Arredo urbano: L’installazione di pergolati in legno per le zone d’ombra, panchine, sedute ed una fontanella d’acqua potabile.

Sbloccati i fondi CIPE del 2016

L’opera è stata finanziata attraverso i fondi CIPE, originariamente richiesti ed ottenuti nel 2016 ma poi rimasti fermi nelle casse amministrative senza mai essere impiegati per il territorio.

«Dal nostro insediamento nel 2021 ci siamo battuti con determinazione per sbloccare quelle risorse e restituirle a questo quartiere», hanno sottolineato in una nota congiunta il presidente Torquati e l’assessore Ribera. «Garantire una piazza vera ad una zona periferica significa abbattere le disuguaglianze tra i quartieri della Capitale e ricostruire il tessuto sociale. Un ringraziamento va all’assessore al Bilancio Alessandro Cozza per il recupero dei finanziamenti e alla presidente della Commissione Egle Cava per aver seguito l’iter in Consiglio municipale».

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