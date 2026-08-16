Ostia, 20enne accerchiato rischia il linciaggio in spiaggia: «fotografava i bambini», ma era una videochiamata

È bastato un sospetto infondato, rimbalzato di lettino in lettino nella calura di Ferragosto, per scatenare una vera e propria caccia all’uomo su una spiaggia stipata di bagnanti.

Un ragazzo egiziano di 20 anni ha rischiato il linciaggio all’interno di uno stabilimento balneare sul Lungomare Paolo Toscanelli, aggredito da una folla incattivita con l’accusa di aver scattato alcune foto ai bambini in costume che giocavano sul bagnasciuga.

L’allarme è scattato nel pomeriggio del 15 agosto, quando gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, in pattugliamento lungo la fascia costiera del Lido, hanno notato un violento capannello di persone all’interno della struttura.

Il blitz dei bagnini e il salvataggio dei caschi bianchi

Un gruppo nutrito di persone aveva circondato il ventenne, colpendolo ripetutamente con calci e pugni al viso e al torso.

A evitare conseguenze fatali sono stati in prima battuta i marinai di salvataggio dello stabilimento, che si sono frapposti con coraggio tra la folla e il ragazzo per guadagnare tempo.

L’intervento immediato dei caschi bianchi ha consentito di sottrarre il giovane dalla ressa, facendogli da scudo e mettendolo al sicuro in attesa dei soccorsi sanitari.

Raggiunto dall’ambulanza del 118, il ventenne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Camillo, dove i medici gli hanno medicato vistose ecchimosi e traumi riportati in diverse parti del corpo, staccando una prognosi di diversi giorni.

L’esito dei controlli: nessuna immagine sul telefono

Mentre il ragazzo veniva trasferito in ospedale, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti tecnici sullo smartphone del 20enne.

L’analisi della memoria e dei registri di sistema ha smentito in maniera categorica l’ipotesi di molestie:

Nessun file incriminato: Nella galleria del cellulare non è stata trovata alcuna foto o ripresa video eseguita sulla spiaggia.

Traffico dati in tempo reale: I riscontri sulle connessioni hanno confermato che negli istanti immediatamente precedenti all’aggressione il ragazzo era impegnato in una semplicissima videochiamata personale con un conoscente.

Il giovane, perfettamente in regola con il permesso di soggiorno, sta ora valutando di sporgere formale denuncia-querela presso le forze dell’ordine per consentire l’identificazione e il perseguimento dei responsabili del linciaggio.

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