Ostia, l’ex Colonia occupata diventa teatro di violenza: agenti aggrediti durante il controllo, tra gli occupanti anche un ricercato per rapina

Dove un tempo sorgeva una delle strutture simbolo del litorale romano, oggi restano muri degradati e spazi trasformati in rifugi di fortuna.

È proprio all’interno dell’ex Colonia Vittorio Emanuele II di Ostia, immobile comunale sottoposto a sequestro, che un controllo della Polizia Locale si è trasformato in un’escalation di violenza culminata con arresti, agenti feriti e un secondo episodio di aggressione persino all’interno di un ospedale.

L’intervento risale a giovedì 30 luglio, quando gli agenti del X Gruppo Mare di Roma Capitale hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio affacciato sul lungomare.

All’interno hanno trovato cinque cittadini egiziani, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, che avevano occupato abusivamente alcuni locali della struttura, trasformandoli in un bivacco.

Le verifiche eseguite sul posto hanno accertato che tutti erano privi di un regolare titolo di soggiorno. Per questo sono stati denunciati per l’occupazione dell’immobile pubblico, ma la situazione è precipitata durante le successive operazioni di identificazione negli uffici della Polizia Locale.

Dagli accertamenti dattiloscopici è infatti emerso che uno dei fermati, un ventunenne, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per una rapina. La scoperta ha innescato la reazione del giovane che, insieme ad altri due connazionali, avrebbe tentato di sottrarsi al provvedimento aggredendo gli agenti.

Nei locali del comando sono stati vissuti attimi di forte tensione. Spintoni, calci e colpi sferrati contro il personale hanno provocato il ferimento di alcuni operatori, prima che i tre venissero definitivamente bloccati e arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La vicenda, però, non si è conclusa con gli arresti. Uno dei tre fermati, un ventiduenne apparso in evidente stato di alterazione, è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti sanitari.

Gli esami hanno evidenziato l’assunzione di sostanze psicotrope, ma anche in ospedale il giovane avrebbe continuato a mantenere un comportamento violento.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza, danneggiando anche alcune attrezzature e arredi del presidio ospedaliero. Un episodio che ha portato a un ulteriore arresto e a nuove contestazioni nei suoi confronti.

Il procedimento celebrato con rito direttissimo ha confermato gli arresti. Per i tre imputati è stata inflitta una condanna a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa.

Il ventunenne destinatario della misura cautelare è stato invece trasferito nel carcere di Regina Coeli per l’esecuzione dell’ordinanza già emessa nei suoi confronti.

Al ventiduenne protagonista dei disordini in ospedale è stata inoltre inflitta un’ulteriore condanna a due anni di reclusione, accompagnata dal divieto di dimora nel Comune di Roma.

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