Ostia, pistolettate in pieno giorno contro il Lazio Store: terrore in via Bosio, è caccia al pistolero incappucciato

La messinscena è quella classica del messaggio a freddo, ma il contesto e l’orario alzano l’asticella della provocazione. Mezzogiorno passato da poco, le strade del centro di Ostia affollate per la spesa e la pausa pranzo.

In mezzo al viavai di via Bosio, un’ombra con il capo coperto da un cappuccio si avvicina alle vetrine del “Lazio Store 1900” – avamposto storico del tifo biancoceleste sul litorale romano – impugna la pistola e fa fuoco.

Due detonazioni secche, le serrande che scricchiolano colpite dal metallo e il panico immediato che scompagina il passo dei passanti.

Un raid sfrontato, eseguito in un amen, prima che l’attentatore si squagliasse tra i vicoli circostanti.

Reperti sul marciapiede e caccia alle telecamere

La chiamata al 112 ha fatto scattare la morsa delle pattuglie della Compagnia di Ostia, che hanno cinturato l’isolato e steso i nastri bianchi e rossi sul marciapiede.

Tra l’asfalto e il profilo delle vetrine, i militari hanno isolato e repertato due bossoli esplosi da distanza ravvicinata.

Resta da capire l’appoggio logistico del pistolero: i testimoni raccontano di una sagoma travisata fuggita a piedi per pochi metri, ma l’ipotesi più concreta è che ad attenderlo dietro l’angolo vi fosse una moto guidata da un complice o un’auto con i motori già accesi.

Gli investigatori stanno setacciando i nastri degli occhi elettronici di tutta la zona – tra telecamere pubbliche e impianti privati dei negozi adiacenti – per risalire al tragitto d’arrivo e di fuga.

La pista del messaggio criminale

Nessun ferito, fortunatamente, ma il peso dell’incursione resta grave. Chi ha premuto il grilletto voleva firmare un avvertimento in grande stile.

L’ipotesi investigativa di punta conduce dritto alla matrice estorsiva o al regolamento di conti nel sottobosco criminale del litorale.

Un brutto segnale per un territorio dove le armi continuano a girare con troppa facilità anche in pieno giorno.

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