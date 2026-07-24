Ostia, precipita dal terzo piano all’alba: muore un’anziana di 81 anni. L’ipotesi del gesto volontario

Il silenzio delle prime ore del mattino spezzato dalle sirene e dalle grida di chi si è accorto della tragedia.

Si è consumato all’alba sul litorale di Ostia l’ennesimo dramma della solitudine e della disperazione: una donna di 81 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano della palazzina in cui risiedeva, a poca distanza dallo snodo di via delle Repubbliche Marinare.

I fatti si sono verificati intorno alle 6, quando le strade del quartiere erano ancora deserte. Ad accorgersi del corpo privo di sensi adagiato al suolo sono stati alcuni inquilini del condominio, che hanno subito composto il numero unico per le emergenze richiedendo l’intervento urgente dei soccorritori.

Corsa dei medici vana: impatto fatale

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. Il personale medico e infermieristico del 118 non ha potuto però far altro che constatare la fine dell’anziana: le lesioni interne ed esterne provocate dalla violenta caduta non le hanno lasciato alcun margine di sopravvivenza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione sul posto.

Gli accertamenti della Polizia Giudiziaria

I Carabinieri competenti per territorio hanno subito transennato l’area del cortile per consentire agli specialisti della Polizia Giudiziaria di completare i rilievi scientifici e verificare l’esatta traiettoria della caduta.

Nessuna pista viene lasciata del tutto intentata per prassi formale, ma i primi riscontri e le informazioni raccolte tra chi la conosceva orientano in maniera quasi esclusiva l’attività degli investigatori verso l’ipotesi di una scelta estrema e volontaria compiuta dalla donna.

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