Ostia, scontro tra due auto all’incrocio: 79enne trasportata in elisoccorso al Gemelli

Paura nella tarda mattinata di oggi a Ostia, dove una donna di 79 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo via delle Azzorre, all’incrocio con via Carlo Marenco di Moriondo.

Il sinistro si è verificato intorno alle 11 e ha coinvolto un’Audi, guidata da un uomo di 73 anni, e una Renault sulla quale viaggiava l’anziana. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità, insieme al personale sanitario del 118.

Considerata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito la 79enne al Policlinico Gemelli per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, la donna ha riportato ferite ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza