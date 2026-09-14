Doveva essere pronto a giugno, ma il Palazzetto dello Sport di Corviale è ancora inutilizzabile

Fine cantiere a giugno, collaudi tecnici entro luglio e avvio del confronto con il quartiere per affidare la gestione. Sulla carta doveva essere la roadmap perfetta per la rinascita di Corviale, ma la realtà del Palazzetto dello Sport racconta una storia completamente diversa: quella dell’ennesima opera pubblica inghiottita dai ritardi e dalle promesse disattese dell’amministrazione capitolina.

La struttura di riferimento per il Municipio XI giace al momento inutilizzabile e non operativa.

I verbali e gli impegni presi il 16 febbraio durante la seduta congiunta delle commissioni capitoline PNRR e Sport — che garantivano la consegna dell’impianto prima del termine dell’estate — si sono trasformati nell’ennesimo vicolo cieco.

2mila metri quadri incompiuti e la tegola sui fondi UE

La paralisi dell’intervento mette adesso a serio rischio il rispetto del cronoprogramma vincolante concordato con l’Unione Europea:

I finanziamenti a rischio: L’opera rientra nel perimetro del Piano Urbano Integrato n. 24 “Polo della Solidarietà Corviale”, finanziato nell’ambito della Missione 5 (Coesione e inclusione) del PNRR.

Lo sforamento della scadenza di giugno 2026 addensava scetticismo sulla possibilità di avviare le attività sportive a regime entro la fine dell’anno.

L’entità del progetto: L’intervento prevede la riqualificazione di un’area pubblica abbandonata per realizzare una struttura coperta di 2.000 metri quadrati, spalti capaci di ospitare 700 spettatori, arredi tecnici, palestre indoor e un parco attrezzato aperto alla cittadinanza.

La risposta dell’opposizione: interrogazione e commissione straordinaria

Sulla vicenda è scattata la levata di scudi dell’opposizione municipale per chiedere conto del blocco dei lavori e riallacciare i fili con la comunità locale:

Le iniziative istituzionali: Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Speciale PNRR nel Municipio XI, ha annunciato la predisposizione di un’interrogazione formale e la richiesta di una seduta straordinaria della Commissione PNRR per verificare lo stato effettivo dell’opera.

Il coinvolgimento del quartiere: «Servono segnali politici e sociali chiari verso un territorio che attende da troppo tempo — sottolinea la nota dell’opposizione —, partendo dal ripristino delle scadenze e da un reale coinvolgimento delle associazioni sportive e dei comitati di quartiere per definire il futuro dell’impianto».

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