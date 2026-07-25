Palmarola, si tuffa dal catamarano e batte la testa: bambina ferita soccorsa dalla Guardia di Finanza di Anzio

Un pomeriggio di mare e vacanza trasformatosi in un battibaleno in una drammatica corsa contro il tempo. È la brutta avventura capitata nelle acque dell’isola di Palmarola a una bambina, rimasta gravemente ferita alla testa a seguito di un tuffo effettuato da bordo di un catamarano.

A fare la differenza tra la tragedia e il lieto fine è stata la prontezza d’intervento e il coordinamento delle forze di soccorso, che hanno consentito di ridurre al minimo le tempistiche per l’assistenza medica.

Il soccorso in mare della Sezione Navale di Anzio

A raccogliere la disperata richiesta d’aiuto partita dagli occupanti del catamarano è stato l’equipaggio della vedetta V.905 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Anzio, che si trovava in navigazione nell’area per i consueti servizi di perlustrazione e vigilanza dell’arcipelago pontino.

I militari delle Fiamme Gialle hanno affiancato in pochi istanti la barca, salendo a bordo per prestare le prime cure e valutare l’entità del trauma cranico riportato dalla piccola.

Preso atto della gravità della situazione, i Finanzieri hanno provveduto a stabilizzare la bambina e a caricarla sulla propria imbarcazione per dirigersi a tutta forza verso il porto di Ponza.

La sinergia tra Guardia di Finanza e sanità: il volo in elisoccorso

Mentre la motovedetta solcava il tratto di mare verso l’isola principale, la sala operativa del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia provvedeva ad allertare le strutture sanitarie locali e a richiedere l’attivazione immediata del servizio di elisoccorso.

Ad attendere la bambina al molo di Ponza c’erano i medici e gli infermieri del 118, che hanno completato le manovre di primo intervento e garantito il successivo e tempestivo trasferimento a bordo dell’eliambulanza verso la struttura ospedaliera specializzata. La perfetta risposta della catena dei soccorsi ha scongiurato complicazioni più gravi per la piccola paziente.

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