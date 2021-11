Parcheggio RFI Stazione Fr2 Togliatti

Abbiamo atteso anni per tornare a riutilizzare l’inversione di marcia senza rischiare l’incidente su via Collatina, chiuso per consentire la realizzazione di un parcheggio ad oggi totalmente inutilizzato, cosa tra l’altro ampiamente prevista.

Una previsione facile facile, visto quanto già era accaduto ai parcheggi di Salone e Tor Sapienza, tutti privi di controlli e sistemi di sicurezza, video sorveglianza compresa.

Nei precedenti sopralluoghi non avevamo trovato in una sola occasione un’autovettura in sosta e fortunatamente nessun segnale che facesse pensare a un utilizzo diverso dalla sosta e questo perché tutt’intorno è molto attiva l’attività del mercimonio sessuale sia femminile che maschile.

Cosa che però questa mattina è stata smentita dalla presenza di numeri fazzolettini di carta e di profilattici, segnali inquietanti che, senza interventi urgenti, potrebbero trasformare il luogo di improbabili soste a nuovi spazi di prostituzione di cui la stessa Togliatti già abbonda.

Ovviamente speriamo che la nuova amministrazione municipale cercherà di troncare sul nascere un utilizzo diverso da quello della sosta auto.

Noi comunque torneremo ancora sull’argomento e riferiremo.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/ moriconiale/videos/ 2951785981751328/?d=n