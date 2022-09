Partito il cantiere stradale di via Casal del Marmo

Aperto il nuovo cantiere notturno Anas a Casal del Marmo in prossimità di via Trionfale, nel Municipio 14 di Roma. Un rifacimento di 6,8 chilometri che coinvolgerà tutta l’arteria. Va avanti il piano di miglioramento delle strade programmato dall’Amministrazione capitolina. Ieri sera, 7 settembre, è partito il nuovo cantiere, dopo quelli di via Boccea e via di Casal Selce aperti il 31 agosto. A breve è previsto il rifacimento di via della Pisana. Contestualmente ai lavori Anas, stanno proseguendo i lavori di manutenzione straordinaria stradale del Dipartimento Simu nel Municipio IX in via Val Fiorita (dal 5 settembre), in via del Tintoretto nel Municipio VIII (dal 7 settembre) e a seguire partiranno in Via Matteucci sempre nel Municipio 8.

All’apertura dei lavori erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, il Capo compartimento Anas Lazio insieme al presidente e all’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio XIV.

Grazie ad un accordo con Anas, i cantieri su via Casal del Marmo sono aperti dalle 21 alle 6, evitando tutti i disagi alla viabilità. Inoltre si è stabilito di partire dal lato di via Trionfale, dove ci sono due scuole, in modo tale che, per l’inizio dell’anno scolastico, strada e strisce pedonali siano rifatti a garanzia di sicurezza per gli studenti dei due istituti.

I lavori notturni di manutenzione straordinaria per il risanamento del piano viabile in cattive condizioni vengono eseguiti con il restringimento della carreggiata e con il senso unico alternato, grazie a semafori mobili nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Il Piano del Campidoglio riguarda tutte le grandi arterie interessate da traffico intenso che in alcuni tratti ha rovinato la pavimentazione stradale, provocando fessurazioni più o meno profonde e distacchi parziali dell’asfalto. A causa di queste deformazioni l’acqua piovana si infiltra, provocando ulteriori dissesti.

Tutti i cantieri sono partiti rispettando e coordinandosi con la posa della fibra e ponendo attenzione agli altri sottoservizi, come tubazioni idriche e impianti di gas ed elettricità.

Nello specifico gli interventi sono:

– Fresatura per uno spessore di 10 cm e ripristino con binder e tappeto di usura;

– Sistemazione della banchina in terra per il miglioramento del deflusso delle acque di piattaforma, risagomatura della sezione della sede stradale in tratti saltuari;

– Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice a solvente e post-spruzzatura con microsfere di vetro;

– Pulizia piano viabile: sfalcio e diserbo a margine della carreggiata