Party pubblicizzati sui social e droga nel locale: chiuso circolo in via Ostiense

Pubblicizzava feste e serate con musica dal vivo sui social, promettendo ingresso libero e party aperti a tutti. Ma dietro l’apparenza di un locale accessibile a chiunque si nascondeva, formalmente, un circolo privato.

È quanto hanno scoperto gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato Colombo durante un controllo in un locale di via Ostiense, a Roma.

L’ispezione si è conclusa con un provvedimento immediato: il Questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, con la conseguente chiusura dell’attività.

Le feste pubblicizzate sui social

A far scattare i controlli sono state proprio le locandine diffuse sui social network, che pubblicizzavano eventi con ingresso gratuito e senza alcuna selezione.

Un elemento che ha insospettito gli investigatori, poiché i circoli privati possono accogliere soltanto soci regolarmente tesserati.

Durante il blitz, gli agenti hanno verificato che nel locale non veniva effettuato alcun tesseramento e che l’attività si svolgeva di fatto come quella di un normale esercizio aperto al pubblico, aggirando le norme previste per le associazioni private.

Droga e irregolarità durante i controlli

L’ispezione ha portato alla luce anche altre irregolarità. All’interno del locale sono stati trovati involucri contenenti cocaina, mentre una cliente è stata fermata con alcuni grammi di sostanza stupefacente e segnalata alla Prefettura come assuntrice.

Gli agenti hanno inoltre accertato la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito e la mancanza dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, che per legge deve essere messo a disposizione dei clienti.

Chiusura per 15 giorni

Secondo quanto emerso dalle verifiche, il locale era diventato nel tempo un punto di ritrovo per persone dedite all’uso di droga e una fonte di disturbo per i residenti della zona.

Il provvedimento di sospensione della licenza rientra nelle attività di controllo della movida romana, con l’obiettivo di contrastare situazioni di illegalità e garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi della vita notturna.

