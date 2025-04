Pasquetta di eroina alla stazione di Monterotondo: 30enne arrestato dai Carabinieri

Il pomeriggio di Pasquetta, quando la stazione di Monterotondo-Roma Nord dovrebbe essere solo un punto di passaggio per gite fuori porta, si è trasformato nel teatro di un’operazione lampo.

Alle 16.30, un equipaggio della Stazione Carabinieri di Monterotondo, impegnato nei controlli straordinari disposti per le festività, nota due figure che si appartano vicino al parcheggio bici.

Un cenno rapido, una mano che porge qualcosa all’altra: il classico scambio che i militari riconoscono a colpo d’occhio.

I Carabinieri piombano sui due prima che possano rendersi conto della trappola. Da una parte c’è un uomo di 55 anni, italiano di Capena, che stringe nervosamente una dose di polvere brunita appena acquistata.

Dall’altra un giovane senegalese di trent’anni, volto non nuovo alle pattuglie, che tenta invano di nascondere la merce più preziosa: nelle tasche interne della giacca saltano fuori 72 involucri termosaldati, oltre 35 grammi di eroina già porzionata per la vendita al dettaglio.

L’arresto in flagranza

Scattano le manette. La sostanza, il denaro contante e i cellulari vengono sequestrati. Per il 55enne parte la segnalazione al Prefetto come assuntore; per il pusher, accusato di detenzione ai fini di spaccio, la Procura di Tivoli dispone i domiciliari a Roma in attesa della convalida.

All’udienza di martedì il giudice non solo conferma l’arresto, ma impone l’obbligo di presentarsi tre volte a settimana in caserma. A completare il pacchetto arriva anche il foglio di via: per un anno non potrà mettere piede a Monterotondo.

Quello di Pasquetta non è un caso isolato: negli ultimi due mesi la Compagnia di Monterotondo ha sequestrato quasi tre chili di stupefacenti tra eroina, cocaina e hashish, denunciando 17 persone e arrestandone 9.

