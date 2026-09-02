Paura a Monteverde: rogo in un garage avvolge un’auto elettrica. 12 evacuati e 6 intossicati

Attimi di apprensione nel quartiere Monteverde per un violento incendio divampato all’interno di un garage situato tra via Innocenzo X e via Vitellia.

La Sala Operativa del Comando provinciale ha inviato sul posto le squadre di Prati e della Pisana, supportate da un’autobotte, dal Carro Rilevamento Chimico Radiologico (CRRC) e dal carro autoprotettori, sotto il coordinamento del funzionario di guardia e del capo turno.

L’insidia dell’auto elettrica e le intossicazioni

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa della presenza, nei locali sotterranei, di un’autovettura elettrica completamente avvolta dalle fiamme, che ha generato una fitta coltre di fumo tossico diffondendosi verso la palazzina sovrastante.

A scopo precauzionale, i pompieri hanno fatto evacuare 12 persone presenti nello stabile, tra cui due minori.

Sei adulti sono rimasti intossicati dopo aver inalato le esalazioni combuste e sono stati immediatamente affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Concluse le fasi di abbattimento del fuoco, i caschi rossi hanno avviato le verifiche di stabilità e la bonifica degli ambienti saturi di fumo per permettere la messa in sicurezza dell’area.

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