Paura a Monteverde: rogo in un garage avvolge un’auto elettrica. 12 evacuati e 6 intossicati
I fumi trascinati verso le abitazioni hanno reso necessaria l'evacuazione del palazzo, compresi due bambini
Attimi di apprensione nel quartiere Monteverde per un violento incendio divampato all’interno di un garage situato tra via Innocenzo X e via Vitellia.
La Sala Operativa del Comando provinciale ha inviato sul posto le squadre di Prati e della Pisana, supportate da un’autobotte, dal Carro Rilevamento Chimico Radiologico (CRRC) e dal carro autoprotettori, sotto il coordinamento del funzionario di guardia e del capo turno.
L’insidia dell’auto elettrica e le intossicazioni
Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa della presenza, nei locali sotterranei, di un’autovettura elettrica completamente avvolta dalle fiamme, che ha generato una fitta coltre di fumo tossico diffondendosi verso la palazzina sovrastante.
A scopo precauzionale, i pompieri hanno fatto evacuare 12 persone presenti nello stabile, tra cui due minori.
Sei adulti sono rimasti intossicati dopo aver inalato le esalazioni combuste e sono stati immediatamente affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.
Concluse le fasi di abbattimento del fuoco, i caschi rossi hanno avviato le verifiche di stabilità e la bonifica degli ambienti saturi di fumo per permettere la messa in sicurezza dell’area.
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