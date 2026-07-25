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Paura a Ostia, due sub travolti dalla forte corrente restano aggrappati a una boa: tratti in salvo dalla Guardia Costiera

L'allarme è scattato alle 6 del mattino nei pressi del Canale dei Pescatori. Provvidenziale l'intervento della motovedetta e dei sommozzatori della Guardia Costiera: i due sportivi sono stati recuperati in buone condizioni e affidati ai medici

Giordano Rossi - 25 Luglio 2026

Un’uscita all’alba per un’immersione che rischiava di trasformarsi in tragedia a causa delle insidie del mare.

È quanto accaduto questa mattina sul litorale romano, dove due subacquei sono stati tratti in salvo a seguito di un’operazione di soccorso scattata tempestivamente nelle acque antistanti l’imboccatura del Canale dei Pescatori di Ostia.

L’allarme è giunto alla sala operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Roma intorno alle ore 06:00, quando è stata segnalata la presenza dei due sportivi in forte difficoltà, trascinati al largo e bloccati dalle intense correnti presenti nella zona.

La richiesta d’aiuto e il blitz dei Sommozzatori

La macchina dei soccorsi si è attivata nel giro di pochi minuti. Dalla base della Guardia Costiera sono mozzati gli ormeggi due mezzi navali d’emergenza: la motovedetta SAR CP 831 e il gommone GCB189, quest’ultimo con a bordo il personale specializzato del 2° Nucleo Sommozzatori giunto da Napoli.

Giunti nello specchio d’acqua indicato dalla segnalazione, i militari hanno individuato i due sub: stremati e impossibilitati a guadagnare a nuoto la battigia per via del mare avverso, i due si erano disperatamente aggrappati a una boa di segnalazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il recupero e le verifiche sanitarie

Con manovre rapide e precise, gli uomini della Guardia Costiera hanno affiancato la boa e recuperato a bordo delle unità navali i due uomini, che fortunatamente sono apparsi fin da subito in buone condizioni generali di salute pur se provati dalla disavventura.

Una volta scortati a terra, i due subacquei sono stati presi in consegna dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza a Fiumicino per gli accertamenti e i controlli di rito necessari dopo il grande spavento.

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