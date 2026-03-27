Paura a San Lorenzo: crolla albero di alto fusto, due feriti e auto schiacciate

Paura questo pomeriggio in zona San Lorenzo, un grosso albero di alto fusto è improvvisamente crollato sulla carreggiata. La pianta, si trovava all’interno del parco Caduti del 19 Luglio 1943, è crollata sulla via Tiburtina all’altezza del civico 56, colpendo tutto quello che si trovava sulla sua traiettoria.

L’incidente, avvenuto intorno alle 14.40, ha coinvolto due persone, rimaste lievemente ferite e prontamente assistite dal personale del 118.

Oltre agli occupanti dei veicoli, cinque automobili parcheggiate o in transito sono state colpite dalla caduta dell’albero, riportando danni significativi.

Sul posto sono gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale, la polizia di Stato, i carabinieri, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco con quattro squadre, coordinate dall’APS 1A e dall’AG10, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

La zona è temporaneamente chiusa al traffico pedonale e veicolare, mentre un funzionario e il capo turno supervisionano le operazioni di emergenza.

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