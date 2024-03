Paura alla Magliana: gambizzato un 56enne in strada, l’allarme degli abitanti

Agguato stamane Lunedì 25 Marzo 2024 alla Magliana. Un uomo di 56 anni, elettrauto di professione, è stato ferito da un colpo di pistola in strada, in via Pian Due Torri tra i civici 39 e 41. A dare l’allarme un abitante che intorno alle 9.30 si è affacciato alla finestra di casa dopo aver sentito gli spari e ha visto un uomo a terra dopo essere stato ferito dai proiettili alle gambe.

La vittima è stata soccorsa con un’ambulanza del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo. Era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia intervenuta sul posto con le volanti e quindi con gli agenti del commissariato San Paolo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la vicenda e capire se si sia trattato di un agguato legato alla malavita. Al vaglio le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena e anche chi ha aperto il fuoco. Nelle prossime ore, con l’ok dei medici, la vittima del ferimento potrebbe essere sentita da chi indaga per ricostruire la vicenda.