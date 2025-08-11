Paura all’Esquilino: piromane tenta di provocare un incendio nei giardini di Piazza Vittorio

Piazza Vittorio, ore 16:30 di ieri, domenica 10 agosto. Tra le aiuole dell’area giardini, un uomo di 35 anni, originario del Gambia, stava ammassando foglie secche e ritagli di cartone.

L’intenzione, secondo i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, era chiara: dar loro fuoco. Il gesto, interrotto appena in tempo dai militari, si è rivelato solo l’inizio di una storia ben più complessa.

Durante il controllo, infatti, è emerso che l’uomo era ricercato: a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Roma.

Doveva scontare sei mesi di reclusione per reati contro la persona. Dopo la notifica del provvedimento, è stato accompagnato al carcere di Rebibbia.

L’operazione rientra nei controlli intensificati nell’area dell’Esquilino, classificata come zona a tutela rafforzata, per prevenire e contrastare ogni genere di reato. Una strategia definita dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nella stessa giornata, sempre i Carabinieri della Stazione Piazza Dante hanno sorpreso un 54enne marocchino davanti al mercato dell’Esquilino. Sul marciapiede esponeva in vendita prodotti elettronici, tra cui sei confezioni di cuffie tipo AirPods con marchio “Apple”.

Un’analisi attenta di confezioni, finiture e numeri seriali ha rivelato la contraffazione. L’uomo è stato denunciato a piede libero per contraffazione di marchi o segni distintivi e la merce è stata sequestrata.

