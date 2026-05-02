Piazza Bologna, tentata spaccata a via Catanzaro: nel mirino la storica gioielleria De Vitis

La notte, il silenzio del quartiere e poi il rumore secco di un tentativo di scasso. È andato in scena così, intorno alle 3, il colpo fallito ai danni della gioielleria De Vitis, in via Catanzaro, a pochi metri da piazza Bologna. Un’azione rapida, violenta, ma senza bottino.

In tre sono entrati in azione approfittando delle ore più tranquille. L’obiettivo era chiaro: aprirsi un varco all’interno del negozio, probabilmente forzando la serranda o l’ingresso principale. Ma qualcosa ha inceppato il piano.

I sistemi di protezione hanno resistito più del previsto, costringendo i malviventi a interrompere il tentativo e a fuggire nel buio, prima che qualcuno potesse dare l’allarme.

Dentro, tutto è rimasto al suo posto. Gioielli e oggetti di valore erano custoditi nelle casseforti e nelle vetrine blindate, rimaste intatte. Fuori, però, il segno del passaggio della banda è evidente: infissi danneggiati, strutture forzate, dispositivi di sicurezza compromessi.

Per il titolare, Stefano De Vitis, il bilancio è comunque pesante. Niente refurtiva sottratta, ma interventi urgenti e costosi per rimettere in sicurezza il negozio e tornare alla normalità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire i movimenti dei tre uomini e la loro possibile via di fuga.

Attenzione puntata anche su eventuali veicoli sospetti transitati nelle strade circostanti nelle ore precedenti al tentato furto.

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